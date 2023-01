Morenistas consideran seguir a Ricardo Mejía al PVEM, si se postula a Coahuila por ese partido

Ante la posible postulación del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, por un partido político distinto a Morena para buscar la gubernatura de Coahuila, morenistas inconformes con la candidatura de Armando Guadiana analizan la ruptura con el guinda .

Luego de que el funcionario federal presuntamente se acercó al Partido Verde para ser postulado a la gubernatura, los integrantes de Morena que no respaldan a Guadiana esperan la confirmación por parte de Mejía para decidir si lo acompañarán en esta decisión.

Así lo declaró Yamillé Mtanous Castaño a La Razón, quien dijo que no es una decisión sencilla para alguien que ha militado durante 37 años en la izquierda , pero que será una determinación que tendrán que tomar en conjunto todos los militantes inconformes.

Es una pregunta bien difícil, se la estás preguntando a alguien que tiene 37 años en la izquierda y que ha dado su vida, es bien difícil tomar esa decisión, voy a esperar a la confirmación de Ricardo Mejía y qué dicen los militantes. Yamillé Mtanous, presidenta de Morena Coahuila

No obstante, señaló que, ante lo que acusa es una imposición de la candidatura de Armando Guadiana para beneficiar a Luis Fernando Salazar, tienen que considerar la defensa de la Cuarta Transformación desde cualquier trinchera.

leer más Inicia en Coahuila recolección de firmas para aspirantes a candidatos independientes

“Él [Ricardo Mejía] tiene derecho a irse por cualquier partido y nosotros también, vamos a defender la Cuarta Transformación, que de eso no quede la menor duda, vamos a defender la Cuarta Transformación desde donde sea”, puntualizó.

Señaló que la desilusión con Morena se incrementó después de que el fin de semana sostuvieron una reunión con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y con el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, en la que éstos, prácticamente, les dieron a entender que “háganle como quieran” .

Reprochó que ya hay una campaña en la que los señalan como traidores, cuando son los actuales líderes de Morena los que se han pasado todas las normas internas.

“Háganle como quieran, no se puede hacer otra cosa, todos los estados han participado bajo esa figura. ‘Pero todo está impugnable’, le dije, ‘para empezar, nuestra gente no te la va a perdonar, hay compañeros que tenían la intención de registrarse y no les puedes quitar el derecho a votar y ser votados. No te creas que estás en cualquier estado, que te los has fregado nomás por 'los tuyos'; no señor, si usted tiene, nosotros los tenemos mucho más puestos, así que esto no se queda así’, le dije, pero respondió, ‘háganle como quieran’ ”, platicó.

AM