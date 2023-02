Movilización, a favor de la corrupción: Morena

Dirigentes y legisladores de Morena criticaron la manifestación que se realizó en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y señalaron que fue una movilización de la derecha para defender el influyentismo y la corrupción.

Desde la mañana de ayer, cuando los ciudadanos apenas se concentraban en el Zócalo de la Ciudad de México, el líder nacional del partido guinda, Mario Delgado, sostuvo que la derecha realmente quería gritar que “García Luna y Felipe Calderón no se tocan, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca”.

Aunque aseguró que el Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado una y otra vez que en México prevalece la libertad de expresión y manifestación, advirtió que no se debe permitir el regreso al pasado.

Listos para defender al INE y el Tribunal Electoral no se tocan, vamos con todo a defender la democracia en México

Alejandro Moreno

Dirigente nacional del PRI

“Este Gobierno ha demostrado una y otra vez que la libertad de expresión y manifestación son principios base de esta transformación. Todos tienen derecho de salir a marchar. No podemos permitirnos regresar al México de antes, cuando el daño que le hicieron al país los gobiernos neoliberales fue gravísimo”, remarcó.

Mario Delgado insistió en que los opositores a Morena se equivocan al subestimar a la población y pensar que no están informados ni politizados.

Asimismo, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que quienes se presentan como demócratas y defensores del INE son “puras finísimas personas”.

“Los distinguidos líderes del #PRIANRD: @VicenteFoxQue, @alitomorenoc, Los Chuchos y @MarkoCortes, son los ‘demócratas‘ y ‘honestos‘ defensores del #INE y de la tríada ‘incólume‘ @lorenzocordovav, @CiroMurayamaINE, @ClaudioXGG. ¡No, bueno, puras finísimas personas!”, manifestó.

También insistió en que la marcha en “supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral es un sin sentido” y advirtió que lo que en realidad pretenden es sostener una “burocracia dorada”.

Sí hay confianza en el poder judicial, nosotros creemos que es evidentemente inconstitucional el Plan B

Claudio X. González

Empresario

Sin embargo, el diputado festejó que, desde su visión, México sea un país donde las libertades se respetan y se garantizan, y todo mundo puede manifestarse, aunque sea para expresar un argumento sin sentido. “Qué país tan fantástico tenemos. Podemos democráticamente manifestar, explícitamente, en la concentración que tienen planeada en la Ciudad de México, su inconformidad con el plan electoral, aunque esté lleno de mentiras”, señaló.

El líder morenista comentó que el INE se convirtió en el refugio de una élite que, en los últimos 30 años, secuestró la democracia en lugar de protegerla.

En el Senado, el vocero del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, insistió en que la manifestación en defensa del INE era en favor del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.Por ello, compartió un video en el que se observa que algunos ciudadanos trataron de quitar imágenes de García Luna y lo acompañó de un comentario: “¡Qué tal! para algunos manifestantes #GarcíaLunaNoSeToca”.

Estamos conscientes del peligro que significa para la democracia y queremos que la Corte realmente se ponga las pilas

Víctor Lichtinger

Exsecretario de Medio Ambiente

La senadora morenista por Guanajuato, Antares Vázquez, realizó críticas en contra de quienes participaron.

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la aprobación podría crear condiciones para que se anularan las elecciones federales del 2024, lo cual, a su vez, ahuyentaría inversiones en el país.

Presidencia impugna fallo de ministro sobre el Plan B

La 4T impugnó la suspensión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, misma que emitió contra el bloque de la Reforma Electoral que fue publicado recientemente.

Con este recurso, la administración que encabeza el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, exige al máximo tribunal del país que revoque la medida.

El pasado martes que la SCJN dio entrada a un primer bloque de impugnaciones contra el llamado Plan B, acciones que presentaron partidos, senadores, diputados y alcaldes de oposición.

Las siete acciones de inconstitucionalidad tuvieron el visto bueno de Pérez Dayán, quien suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1 por ciento del presupuesto de las alcaldías del país, por lo que esta medida no aplicará en los estados de Coahuila y Estado de México, las dos entidades que tendrán elecciones en junio de este año.

El máximo tribunal del país ha recibido más de 31 controversias contra el Plan B. Además de que, se informó que Pérez Dayán viola Constitución al suspender aplicación de Ley General de Comunicación.

Publican electoral en DOF.

Las reformas del Plan B en materia electoral será publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor, adelantó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

“Concluyó el proceso legislativo con la aprobación de la minuta modificada que regresó la Cámara de Diputados y que se allanó a ella el Senado… Ahora empieza, ya nacida oficialmente, se va a publicar, tengo conocimiento, a partir del día lunes”, declaró Ignacio Mier Velazco, en conferencia de prensa.

Además, afirmó que los más de 12 recursos presentados por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la aplicación del primer paquete de reformas ya publicado no tienen vinculación alguna con la materia base de la reforma.

“Tuve oportunidad de revisarlos. No tienen nada, absolutamente nada que ver con la Reforma Electoral, nada que ver con lo que está establecido en las cinco leyes”, dijo.