“Movimiento Ciudadano me utilizó para subir sus puntos”: Diputada trans le acusa de retirarle diputación

La diputada trans Fernanda Félix Fragoso acusó a la bancada de Movimiento Ciudadano de retirarle sin previo aviso la diputación federal que asumió como suplente apenas hace unas semanas, y tras lo cual acusó al grupo parlamentario de haberla “utilizado”.

Fue el 5 de marzo de este año cuando la legisladora asumió el cargo, en suplencia de Julieta Mejía, quien se encuentra en campaña para pasar al Senado de la República.

Explicó que fue notificada sobre un oficio que la titular del cargo presuntamente metió para regresar a su curul.

Me acabo de enterar que me bajan de la diputación, la titular decidió meter el oficio de regreso, a escondidas, sin avisarme, sin decirme absolutamente nada, a lo cobarde diría yo. Ni siquiera pude cerrar el mes

A la bancada naranja la acusó de haber mostrado “quienes son: son movimiento de las farsas”, dijo, pues insinuó que únicamente fue subida para posicionarse en el pleno en favor de la comunidad LGBT para que el partido obtuviera puntos ante este electorado, ya que además recordó que la mayor parte del grupo se ausentó durante la votación.

El viernes que votamos las ECOSIG; estábamos tres diputadas y un diputado presencialmente, muchos diputados de Movimiento Ciudadano no votaron, pueden ver el tablero y hoy, de la manera más cobarde me bajan. Simplemente me utilizaron para subir sus puntos en época electoral, pues no se vale