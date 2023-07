'Somos un movimiento de transformación que tiene principios', asegura Claudia Sheinbaum desde Veracruz.

"Nosotros somos Morena, pero más allá de eso somos un movimiento de Transformación, que tiene principios y que tiene causas y sobre todo que ama profundamente al pueblo de México, que no lo traiciona, que no roba, que no miente’’, destacó Claudia Sheinbaum durante su visita al Puerto de Veracruz, una tierra que aseguró estar hecha por hombres y mujeres de lucha que hacen patria todos los días.

Frente a simpatizantes veracruzanos, que la recibieron con aplausos y porras, Claudia Sheinbaum aseveró que la consolidación de la 4T no es un tema en el que se traten de ganar puestos públicos, sino que, por el contrario, tiene que ver con ayudar a quienes más lo necesitan a través de los principios y valores de la Transformación.

Hizo hincapié en que, con el Movimiento de Regeneración Nacional se pueden lograr mejores condiciones de vida para las mexicanas y los mexicanos, pues gracias a los actuales gobiernos de la Cuarta Transformación se ha mostrado como el uso inteligente y honesto de los recursos públicos pueden ser base para la generación del bienestar.

Lo anterior lo ejemplificó con algunas acciones y políticas públicas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la pensión de adultos mayores, la construcción del Tren Maya o la recuperación de la Refinería de Dos Bocas, pero también destacó algunos programas que colocaron a la Ciudad de México como una de las entidades con más desarrollo durante su gestión como Jefa de Gobierno, tal es el caso del programa “Bienestar para niñas y niños. Mi Beca para Empezar”, el Cablebús y la apertura de espacios educativos como la Universidad Rosario Castellanos, entre otros que son parte fundamental de lo que ella llama ‘’desarrollo con bienestar’’.

te puede interesar Moda para tiempo de lluvia: 3 formas de usar botas y no perder el estilo

Luego de hacer un repaso breve por las grandes transformaciones en la historia de México, apuntó que hoy en día se tiene la oportunidad de darle continuidad al gran cambio que abrió las puertas de la justicia social para miles de mexicanos que fueron afectados por las imposiciones del neoliberalismo.

‘’Nuestras armas en esta transformación son la revolución de las conciencias, la armas son la construcción de la paz a través de las elecciones, fortaleciendo la democracia’’.

’’Nosotros creemos en el humanismo mexicano, creemos en los derechos del pueblo de México … Creemos en la honestidad’’, añadió.

En este sentido, destacó que hoy en día una de las principales prioridades es asegurar que la Transformación dé pasos hacia adelante, pero destacó que esto debe hacerse con un sello propio, el cual desde su perspectiva es la garantía de los grandes derechos del pueblo, con más inversión, pero en especial con más espacios para la igualdad sustantiva, pues la participación de las mujeres en la vida pública es fundamental para el progreso de la nación, y como muestra de ello destacó a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, a quien describió como una mujer inteligente, integra y con una gran capacidad.

‘’Es Cuarta Transformación y es tiempo de mujeres … Con el México del neoliberalismo, también se está yendo el México del machismo, porque está cambiando México, por la lucha de las mujeres, pero también por la Cuarta Transformación’’, señaló.

Al arranque del evento, la joven Valeria Guzmán, en representación del pueblo del Puerto de Veracruz aseguró que Claudia Sheinbaum es quien puede llevar el cambio a todo el país.

’’Ella es una mujer que es parte de la fuerza transformadora que hoy hace de México una nación pujante y vanguardista, una mujer que ha sabido como madre transformar un anhelo en una vida … doctora Claudia Sheinbaum bienvenida a un Veracruz que está en plena Transformación, a un Veracruz en lúcida evolución y a un Veracruz que sabe que la patria es mujer y como mujer usted es valiente, incluyente y es transparente’’.

JVR