Muere Rubén Moya, la voz entrañable de He-Man, a los 62 años

Interpretó a He-Man durante 30 años así que claro que lo conociste. Si bien podrías no ubicarlo físicamente, su voz podría resultarte de lo más familiar pues dio vida y personalidad a decenas de personajes que fueron parte importante en la televisión.

Desde "El amo del universo", hasta ser la voz oficial de Morgan Freeman en México, Rubén Moya fue uno de los locutores más importantes en nuestro país y será recordado como uno de los más grandes, luego de haberse anunciado su lamentable muerte este 12 de junio.

¿Quién fue Rubén Moya?

Rubén Moya fue uno de los locutores más importantes de México y quien será recordado por haber prestado su voz a personajes como Lucius Fox, en "Batman: El caballero de la noche asciende"; a Jack Palance, como presentador del programa ochentero "Aunque usted no lo crea" y a "Tun-Tun", un personaje importante en el cine mexicano.

Sin embargo, dos personajes muy importantes en la televisión mexicana, fueron doblados por Rubén Moya. Uno de ellos fue He-Man, a quien le dio vida durante 30 años y no sólo eso, fue también el encargado de darle voz en español al actor Morgan Freeman, en México.

"Él se debe a su público, él se debe a sus fans, no quería que nadie perdiera su imagen de He-Man que todos tenían de él, pero yo estoy seguro de que así lo van a recordar porque ustedes lo amaron y amarán muchísimo. Quiero asegurarles que él no se dio por vencido y luchó hasta el final, no quería irse sin dejar ninguna explicación y por eso grabamos este video", dijo el hijo de Rubén Moya en un video que fue difundido en TikTok.

Luchaba contra el cáncer de garganta

Su hijo indicó también que Rubén Moya luchó contra el cáncer de garganta, aunque no se informó si esa fue la causa de su fallecimiento. "El luchó durante meses y quería que esto se manejara con la mayor discreción porque estaba seguro de que iba a salir adelante y que iba a volver a trabajar", mencionó.

"Fue un hombre que siempre luchó por sus sueños, para él lo más importante, además de su trabajo y su familia, era su público, ustedes, nos contaba en cada convención que le contaban que les había marcado la infancia o la adolescencia. No quería que nadie perdiera su imagen de He-Man que todos tenían de él, pero yo estoy seguro de que así lo van a recordar porque ustedes lo amaron y lo amarán muchísimo. Quiero asegurarles que él no se dio por vencido, no quería irse sin dejar ninguna explicación y por eso grabamos este video", finalizó.