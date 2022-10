Nadie desde el ejercicio de poder busca el mal para México: Adán Augusto López

Resulta absurdo pensar que algún mexicano desde el ejercicio de poder busque hacer un mal contra el país, nadie apuesta a un “estado fallido”, la situación de inseguridad que se vive no surgió de una generación espontánea es un mal el cual se incubó desde hace varias décadas, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Al acudir a una reunión de trabajo con las y los diputados del Congreso de Sinaloa, como parte de las acciones que inició para impulsar la aprobación de la reforma constitucional a la ampliación de las tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, Adán Augusto López Hernández dijo que son tiempos de crear consensos en beneficio del país.

Reconoció que no es fácil el ejercicio de poder “pues no puede o debe, incluso, como dicen acordar y pactar en lo particular, ceder en lo particular, para poder construir en lo general”.

te puede interesar Se registra choque múltiple en autopista Siglo XXI tras incendio de pipa en puente de Infiernillo

El titular de la Segob dijo que respetaba mucho el trabajo de las y los legisladores y por eso les pedía aprobar la reforma porque se trataba de un beneficio para dar seguridad y tranquilidad a la población.

Adán Augusto López aclaró que se pude diagnosticar el mal de la inseguridad en México desde muchas aristas, pero nadie puede decir que se pretenda buscar el mal para el país y mucho menos para Sinaloa. Aseguró que por eso estaba ahí para que “sigamos construyendo un mejor clima de estabilidad política y estabilidad social, pues es lo menos que merecen los mexicanos en las calles”.

Ante legisladores de Sinaloa destacó si hoy se requiere la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, fue porque el mal del crimen se incubó por varias décadas y terminó con las policías municipales y los policías estatales, refirió.

te puede interesar Luz María de la Mora agradece al Presidente oportunidad de servir a México

Esos grupos de seguridad, aclar, no se corrompieron de la noche a la mañana, fueron parte de las deformaciones de gobierno que se cometieron a lo largo del tiempo.

Adán Augusto agradeció a los legisladores de Sinaloa que lo recibieran y les refrendó que estaban en la oportunidad de generar un mejor México, por ello, los exhortaba a analizar, valorar y aprobar la reforma de las Fuerzas Armadas.

LRL