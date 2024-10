Rubén Rocha: Nadie está excluido de ser investigado en el caso Cuén

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que nadie está excluido de que sea investigado o citado por la Fiscalía General de la República sobre el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén y el secuestro de Ismael ‘Mayo’ Zambada.

“Ellos presumen que derivado de su investigación lo dicho por la Fiscalía de Sinaloa es un montaje lo que paso en la gasolinera, es lo que dicen y derivado de eso podrán actuar, la instancia investigadora es quien atrajo el caso”, expresó el gobernador.

En este rancho presuntamente fue ejecutado Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS, el pasado 25 de julio. Foto: Especial

En conferencia de prensa el gobernador también dijo que la Fiscalía General de la República en su comunicado informó que van a actuar e incluso dice qué tipo de funcionarios pueden ser citados.

Sin embargo, dijo que la actual fiscal Claudia Sánchez Kondo no puede ser citada a declarar pues no estuvo involucrada en la investigación ya que era encargada de la zona centro.

Aclara que él pidió a AMLO que FGR atrajera el caso

Rocha Moya aseguró que sobre este caso “no tiene opinión”, porque pidió al expresidente Andrés Manuel López Obrador la solicitud para que la FGR atraiga el caso, ya que confía en las instituciones.

“Se lo pedí al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que atrajera el caso y no estuviera aquí para evitar sospecha o dudas que estuvieran cerca de nosotros y s atrajo el caso entonces está en la Fiscalía General de la República”

“Yo no puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación, no me corresponde ni tengo la autoridad o la facultad para hacerlo, porque quien tiene que opinar es quien investiga, la opinión mía no vale”, indicó el gobernador.

Resolución de FGR descarta versión de que Cuen fue asesinado en gasolinea. Foto: Captura de pantalla

Sobre la supuesta relación entre el exrector de la UAS y “El Mayo”, el gobernador manifestó que no sabía nada del tema y quizás Cuén no le tenía la suficiente confianza a pesar de que formó parte de su equipo al inicio de la administración, luego de que el narcotraficante detallará en una carta que tuvo una amistad de años con Cuén Ojeda.

