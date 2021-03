Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, aseguró que nadie lo presionó ni hubo dolo en el informe sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Nunca he sido presionado por nadie en mi carrera, no por agentes externos ni por agentes internos, porque la ASF no responde a intereses o influencias ajenas a las estrictamente señaladas en la ley. Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor”, puntualizó al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.