Nadine Gasman pide a mujeres políticas 'aguantar vara' y no victimizarse

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, llamó a las mujeres a que “aguanten vara”, como los hombres, y a no victimizarse cuando participan en la política.

Al dar el mensaje de cierre en la Clausura del Encuentro Nacional de Mujeres Electas por Acciones Afirmativas, la titular dijo que “aunque no nos gusta” se debe dividir la política de la violencia política contra las mujeres, la cual describió como terrible, muy frecuente y se tiene que denunciar.

“Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política es pinche y pues así es, ¿no? Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos”, comentó.

Agregó que los casos de violencia se deben dejar a lo que verdaderamente es “violencia” para entrarle a la política para hacer bien el trabajo.

“Hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas”, dijo.

Insistió en que esto es “importante” para no “banalizar” lo que es la violencia contra las mujeres,

“Estamos en un momento político muy importante, su ejemplo, el ejemplo de cada una de ustedes es el que va a hacer que otras mujeres jóvenes, indígenas, que viven con la discapacidad, de la diversidad, migrantes, quieran tener estos espacios, quieran entrar a la política”, dijo.

El comentario de la funcionaria fue objeto de críticas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes la acusaron de instar a que se normalicen las agresiones de las que son objeto mujeres en la política y que ellas no actúen en su defensa.

