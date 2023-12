¿Es necesario volverse a aplicar la vacuna contra el COVID-19? Esto dicen los expertos

El infectólogo Francisco Moreno Sánchez advirtió que la ciudadanía se aplicó cualquier vacuna contra COVID-19 antes de septiembre del 2023 y no fue la nueva de Pfizer, es necesario que se la aplique para seguir protegido ante la variante Ómicron.

Explicó que es la tercera generación de vacunas contra COVID-19; la primera fueron las originales, la segunda la bivalente (contenía a la variante original y la variante Ómicron), y la tercera es la actual, por lo tanto, no importa cuantas vacunas tengas “ponte esta”, dijo.

En sus redes dijo que, si la gente recibió la vacuna de Abdala o Sputnik, es necesario esperar 28 días después de su aplicación para ponerse la nueva vacuna.

“La vacuna es de solo una dosis. Si nunca has recibido ninguna vacuna contra la COVID, ponte esta. Aún no está claro si necesitarás dos, por lo pronto ponte esta. La única razón para no ponértela es que hayas presentado una severa reacción alérgica, neurológica o miocarditis después de alguna vacuna de COVID-19. Estos efectos secundarios están descritos, pero son muy raros. El beneficio de vacunarte supera por mucho los riesgos”, dijo.

Señaló que personas mayores de seis meses pueden recibir la vacuna, mientras que en personas de mayor riesgo; embarazadas, mayores de edad, diabéticos, hipertensos, personas con sobrepeso o con problemas de inmunidad, la vacuna es prioridad.

“No existe diferencia entre las dos vacunas, la de Pfizer o la de Moderna. Así que cualquiera de las dos es bueno, independientemente de lo que hayas recibido en el pasado”, indicó.

AM