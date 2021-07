¿Necesitas tu certificado de vacunación contra COVID-19? Descárgalo por WhatsApp

La tecnología también es una aliada en el combate al coronavirus, y en esta ocasión se manifiesta a través de los teléfonos celulares, vía WhatsApp, para que los ciudadanos interesados en hacerlo descarguen su certificado de vacunación contra el COVID-19.

Así es, podrás hacerlo desde la comodidad de tu teléfono móvil, y lo mejor, desde tu casa, para que no tengas que exponerte al virus por salir a la calle.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Simple: Lo primero es registrar este número (56 1713 0557) en tu teléfono celular; luego, envía la palabra “Hola” vía WhatsApp y te aparecerá el siguiente mensaje:

Obtén vía Whatsapp tu certificado de vacunación contra COVID-19 Foto: Especial

Cuando recibas ese mensaje, escribe la palabra “certificado”; después tendrás que ingresar tu CURP (si no sabes cuál es o no lo recuerdas, aquí te dejamos el link para que lo descargues) y ¡voila, listo!.

En seguida te aparecerá un link donde podrás descargar y en su caso si lo deseas, imprimir tu certificado de vacunación contra COVID-19.

Si aún no has recibido la segunda dosis, no te preocupes el certificado también lo especifica.

LRL