Acusan descobijo de SEP a alumnos que no volvieron a clases presenciales

Tras el regreso a clases, madres y padres de familia que decidieron continuar con el curso de sus hijos a distancia, advirtieron que las autoridades educativas no han dado seguimiento al aprendizaje de los menores y sólo continúan con el programa Aprende en Casa.

Mientras tanto, docentes afirmaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no los autorizó para ello.

De acuerdo con cifras de la SEP, hasta este 6 de septiembre regresaron a clases presenciales 12.6 millones de alumnos, lo que representa 51.4 por ciento de los 24 millones 611 mil 013 alumnos de la población escolar, es decir, cerca de 48.6 por ciento, alrededor de 11 millones 971 mil 98 estudiantes decidió seguir con las clases en línea, al menos en las primeras semanas del retorno.

En la escuela Niños Héroes, ubicada en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, Ecatepec, Estado de México, un grupo de madres de familia, quienes prefirieron mantener el anonimato, reclamaron afuera del plantel que se les está negando a sus hijos la enseñanza en línea.

“Nos están negando la enseñanza en línea. Lo que ofrece Aprende en Casa no son temas relacionados al programa, ni uno que está grande le entiende”, señaló la señora Alondra, madre de un alumno de sexto grado de primaria.

De acuerdo con las madres inconformes, las autoridades del plantel indicaron que las clases presenciales “estaban a prueba durante dos semanas”, después de este tiempo prometieron dar mayores detalles sobre la evaluación de sus hijos.

El grupo de mujeres indicó que de no tener una respuesta sobre el seguimiento de aprendizaje escolar, buscarán a los supervisores de la zona.

Sin embargo, en entrevista con La Razón, la profesora Sandra Ortiz, de la escuela primaria José Martí, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país, dijo que ya no habrá asesorías para los alumnos que continúen sus estudios de manera virtual.

La docente precisó que las autoridades dejaron de lado la responsabilidad de atender a los alumnos y señaló que “todos tienen derecho a la educación”.

El señor David tiene a su nieta inscrita en segundo grado en la primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia El Chamizal, en Ecatepec, Estado de México. Aunque su nieta ya quiere retomar clases presenciales, apuntó que la falta de servicios en su escuela no lo permite.

“Ahorita no está yendo a la escuela porque el plantel no cuenta con agua y luz, por lo que está viendo las clases de Aprende en Casa, pero la verdad no sirven”, dijo David.

Por ahora, su preocupación es que los contenidos se aborden de manera correcta a través la televisión.

Por su parte, Alejandro Ulises Martínez, padre de dos estudiantes de las secundarias técnicas número 99 y 24, ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza al norte de la Ciudad de México, indicó que no le parece justo que a los alumnos que estudian desde casa no se les brinde un seguimiento.

“Asesorías no hemos pedido, desde un principio nos dijeron que no iba a haber”, puntualizó.

Marcos César Guillén, profesor de primaria en Toluca, Estado de México, confirmó a La Razón que en este ciclo escolar no habrá apoyo en las clases con Aprende en Casa por parte de los profesores, debido a que “la consigna del Gobierno es que todos regresen a clases presenciales”.

El 20 de agosto se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que señaló que todas las niñas y los niños que continúen con su educación en casa deberán estar inscritos al grado colar correspondiente para poder ser evaluados.

“La instrucción es que una vez que el niño regrese a las aulas se le hace un examen sobre los contenidos que ya trabajamos y con base en este examen es su calificación”, explicó Guillén.

Para este ciclo no están autorizadas las calificaciones reprobatorias, por lo que en caso de que estudiantes inscritos no se presenten, su evaluación quedará pendiente hasta su regreso.

Hasta el momento y pese a la petición, la Secretaría de Educación Pública no ha realizado algún pronunciamiento al respecto, que trate de resolver las dudas que las madres y los padres de familia tienen sobre la forma de evaluar y enseñar a sus hijos a distancia.