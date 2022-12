El consejero electoral, Ciro Murayama negó que sea uno de los dueños del equipo de futbol Pumas, como se mencionó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes.

El consejero aclaró que es asociado del equipo, como otros cientos, pero sin fines de lucro, además, que paga 7 mil pesos al año y solo recibe dos boletos para ver a su equipo, sin embargo, no cuenta con ningún tipo de decisión.

“Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas. FALSO. Soy asociado de la AC de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro. Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU. No tomo decisiones. No recibo un céntimo", destacó en sus redes.

Señaló que la asociación civil de Pumas es un acierto porque el equipo es de la UNAM, pero la casa de estudios no gasta un peso en jugadores profesionales, ya que el dinero público de la máxima casa de estudios va a la docencia, la investigación y la cultura, nada más. “Y sí, orgullosamente hecho en CU”, destacó.

Durante la conferencia matutina se presentó una información periodística, que su autor, el periodista Amir Ibrahim, la denominó el Cártel del Gol, en el que se habló de casos de corrupción.

