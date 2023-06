No hay garantía jurídica que quien gane la encuesta sea candidato de Morena: Ricardo Monreal

No existe una garantía jurídica de que la persona que gane en el proceso interno de Morena se convierta automáticamente en la abanderada del partido para la contienda presidencial de 2024, dijo el excoordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

De visita a su estado natal, Zacatecas, ofreció una conferencia de prensa en donde defendió nuevamente el proceso en el que participa, pues negó que con éste se cometa una vulneración a la norma electoral.

Conferencia de prensa con los medios de comunicación de Zacatecas. pic.twitter.com/2uwZ0zNkx1 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 23, 2023

El morenista dijo que su partido actuó con “oportunidad e inteligencia” al diseñar esta ruta en la que no se nombrará a un candidato, sino a un defensor o defensora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Si fuera precandidato la presidencia, si fuera aspirante a la presidencia, si fuera ya una inscripción formal al partido como candidato a la Presidencia, le diría tajantemente: se está violando la ley. Por eso hablo de la habilidad y el ingenio del partido para crear esta figura política interna”, declaró.

Además recordó que se impusieron restricciones para no hablar de simpatías, promoción del voto, de plataformas ni propuestas políticas, porque “el margen de la legalidad es muy delgada”.

Fue en ese sentido que tanto en los lineamientos internos como en la norma electoral no existe una ley que obligue a quien sea nombrado como defensor de la 4T en septiembre se convierta en candidato.

Pero aunque dentro del marco jurídico no existe esa intención, en el escenario político sí, pues en el acuerdo y entre quienes participan se busca representar al movimiento en la contienda presidencial.

“Jurídicamente no hay una ley. Para que me entiendan, no hay una ley que diga el que gane la encuesta va a ser (candidato), no hay una vinculación que te obligue a que sea así y políticamente sí, porque hay un acuerdo del Consejo Nacional y todos estamos en la idea de que quién resulte pueda representarnos en la sucesión”, comentó.