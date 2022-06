"No quiero ser 'corcholata', es peroyativo", asegura Ricardo Monreal

El coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal, externó que él no quiere ser “corcholata” porque ese es un mote peyorativo que nadie debería aceptar; sin embargo, confió en que el partido deje de excluirlo.

Entrevistado en León, Guanajuato, a donde acudió para realizar la presentación de su libro, comentó que ve con respeto a las “corcholatas presidenciales”, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, pero comentó que no deberían adoptar ese sobrenombre.

Yo no soy ‘corcholata’. Soy un aspirante natural, un modesto aspirante, nunca ‘corcholata’. Es peyorativo y es un lenguaje que nadie debiera aceptar, pero allá ellos. Digo, yo no soy ‘corcholata’. Me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un modesto aspirante a la Presidencia de la República Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) compartió que ya platicó con Mario Delgado, quien lo invitó al evento del próximo fin de semana en Coahuila, así como para convocar a todos los senadores de Morena.

Ayer hablé con Mario Delgado y me pidió de nueva cuenta ser el conducto para invitar a los senadores y senadoras de Morena al evento de Coahuila; y también me invitó a mí, a todos los senadores. Vamos a ver. Por lo pronto, ya invité a los senadores, para los que puedan ir a Coahuila a las 11 de la mañana en Francisco I. Madero, Coahuila Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

Monreal reiteró que, pese a que ha sido excluido, seguirá luchando para que haya piso parejo: “Voy a seguir luchando, por más que hay un sector que quisiera que ya estuviera fuera de Morena, pero ¿por qué tendría que estar fuera si la mitad de mi vida la he luchado por Morena? Hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, subrayó.

MAEP