Ricardo Monreal recomienda a miembros del “club de las corcholatas” que no violen la ley

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recomendó a los miembros del “club de las corcholatas” que tengan cuidado y no incurran en violaciones a la ley con sus eventos para promocionarse.

Luego del evento que realizó el canciller Marcelo Ebrard en Jalisco en el que firmó que ya lo destaparon en cinco ocasiones, el senador zacatecano afirmó que él prefiere que lo destape el pueblo.

Ante los medios de comunicación, descartó pedir la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) o criticar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero dijo que la recomendación general para todos los aspirantes presidenciales es que cuiden la ley.

Dijo que la contienda por la silla presidencial la adelantó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace un año, aunque actualmente es más evidente, pero subrayó que no se prestará a infringir la legislación, porque todavía no es tiempo de hacer campaña.

Simplemente no voy a violar la ley; no es un momento de iniciar anticipadamente campañas o precampañas, porque la Constitución y la ley no me lo permiten, pero he dicho que en su momento me voy a inscribir y voy a participar en la contienda presidencial. He dicho con toda claridad, sin tibieza y sin ninguna actitud de titubeo, he dicho que voy a inscribirme y voy a estar atento y puntual a la cita con la historia