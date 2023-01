Norma Lucía Piña Hernández es elegida presidenta de la SCJN

Tras la votación de los ministros, se decidió que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Norma Lucía Piña Hernández.

La nueva presidenta obtuvo 6 votos de sus compañeros ministros, ganando por un voto de diferencia al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En tercera ronda de votación, Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en ser designada presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos cuatro años.

Al ser notificada del cargo, se comprometió a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción.

Destacó que el resultado es espejo de la complejidad nacional e institucional que se vive, pues afirmó que se analizaron diversos escenarios y que transitaron de querer ser elegidos a buscar a quien elegir.

“Aquí no hay triunfo, no hay victoria. Es resultado de la mayoría, a ella se debe. (…) Los representó a ustedes, ministras y ministros. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres.

“Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, me siento muy fuerte porque estamos todas aquí. Agradezco a las que no se han cansado de intentar cambios, honro a las que ya no están”, dijo.

Norma Lucía Piña Hernández sucede en el cargo a Arturo Zaldívar.

fgr