Noroña asegura que no va declinar a su aspiración

Gerardo Fernández Noroña aseguró que no declinará a su aspiración de presidencial, pues adelantó que va a ganar la encuesta de Morena, debido a que la gente va a decidir hacia su persona.

Criticó que en algunos sitios se ha mencionado que el proceso interno de selección es una simulación, lo que consideró una falta de respeto para todos los aspirantes, pues aclaró que fue el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que será la gente la que elige.

“Dijeron que el PT me iba a retirar el apoyo y que iba a declinar, pero no entiendo porque tanta intriga y golpeteo. La gente viene por su propio pie y por su simpatía, por ello no voy a declinar y voy a ganar”, indicó.

Noroña arremetió contra la alianza Va por México y dijo que el PAN y el PRI ya se “casaron”.