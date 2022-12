Simpatizantes y miembros de Morena externan su apoyo a Claudia Sheinbaum

Continúan las reuniones ciudadanas entre simpatizantes y miembros de Morena en apoyo a Claudia Sheinbaum, en donde mujeres y hombres dan cuenta de los beneficios que en todo México está dando la Cuarta Transformación en beneficio de los que menos tienen.

En todo el país, este gran movimiento de simpatizantes se está dando, en apoyo de quien, ellos saben será la ganadora de la encuesta al interior de Morena en el 2023 y de esta forma la abanderada del movimiento de regeneración nacional para las elecciones presidenciales en el 2024.

Estas asambleas informativas esta semana se dieron en los municipios de Arriaga, Villaflores, San Juan Cancuc, San Cristóbal de las Casas, Metapa, Cacahoatán, Teopisca, en el estado de Chiapas, donde todas las regiones de este estado se han sumado a la promoción de la continuidad de la cuarta transformación y de la mano del proyecto que encabeza Sheinbaum Pardo.

En el centro se llevaron a cabo asambleas en el estado de Guanajuato encabezadas por la Senadora Antares Vázquez Alatorre en los municipios de Irapuato, Comonfort, Jerécuaro, Acámbaro, Cortázar, Salvatierra, Yuriria, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Pénjamo, Cuerámaro y Victoria.

En los municipios de Zaragoza y Cuetzalan, cientos de poblanos se mostraron orgullosos de ser parte de la gran transformación que se vive en México gracias a la 4T, en donde el desarrollo ha llegado a las comunidades de la sierra norte de Puebla después de décadas de abandono por parte de los gobiernos anteriores.

En el centro del país, en los municipios de El Oro en el Estado de México, y Metztitlán en Hidalgo, además de estas asambleas informativas ciudadanas se instalaron comités de promoción para que Claudia Sheinbaum sea la favorita en el proceso interno de Morena el próximo año.

En el norte del país, la popularidad de Claudia Sheinbaum también continúa en aumento, tal es el caso del estado de Sonora, en los municipios de Navojoa, Obregón y Guaymas mostraron su apoyo incondicional a la jefa de la CDMX para hacer equipo en favor de este gran proyecto democrático. De igual manera en La Paz, Baja California Sur, los ahí reunidos se mostraron seguros de que, la hoy jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum es la indicada para continuar con los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, lo cual ha traído grandes cambios palpables en todo el país.

En la costa de Guerrero se han instalado diversos comités de jóvenes en Acapulco y Chilpancingo, quienes gracias a los cambios de gobierno en el estado y en la federación confían en tener un mejor futuro para ellos y sus familias, con mejores oportunidades laborales gracias a los gobiernos de Morena.

En estas asambleas además de conocer la vida profesional y académica de Claudia Sheinbaum, dan cuenta de su labor como gobernante en donde ha demostrado que es una mujer honesta cuya gestión ha dado resultados impactando en la vida de millones de familias en la ciudad de México.

