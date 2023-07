Norteamérica, “única” opción de migrantes

Activistas y expertos en migración aseguraron que México y Estados Unidos se están convirtiendo en la última oportunidad de llegada de los extranjeros en el mundo, debido al cierre de puertas internacionales, así como a los factores que producen sus éxodos, como pobreza o inseguridad.

En entrevista con La Razón, el padre y activista Alejandro Solalinde aseguró que en México y Estados Unidos comienza a concentrarse la migración mundial, pues los diversos problemas en Francia, Alemania, Italia o España están generando que las personas busquen nuevas maneras de comenzar su vida y, por ello, ven en el continente americano, y particularmente en Norteamérica, la última oportunidad.

“La migración está efervescente en todo el mundo, pues tiene vida propia y autonomía y nadie la detiene. Apenas me habló un joven de Senegal que andaba por acá y me dijo que lo habían deportado de Estados Unidos, pero me dijo que lo deportaron y va de regreso, pero ahora con toda su familia.

“En México y Estados Unidos comienza a concentrarse la migración que viene de otros lugares del mundo, ya que son sus últimas esperanzas”, dijo.

Este fin de semana, La Razón publicó que, además de la crisis que se vive en Centro y Sudamérica por la migración hacia México, ahora se suma la de Asia y África, ya que comienzan a verse cada vez más ciudadanos de otras nacionalidades que no son comunes, como Mauritania, China, Angola, Ghana, India y Senegal.

Al respecto de este fenómeno, Alejandro Solalinde aseguró que en la actualidad la gente prefiere irse al continente americano, porque ya se convirtió en una cultura llegar, en un primer momento, a Estados Unidos, y en un plan B, quedarse en México, sin mayores prisas.

Destacó que desde el año pasado se vio presencia de migrantes de otras nacionalidades en el país. Sin embargo, aclaró que los extranjeros no eligen México, sino que desean llegar a Estados Unidos, pero se quedan varados y a la espera de que puedan cruzar.

“Ahorita estamos viendo la crisis de Florida, principalmente por un tema electoral y no humanitario, pero la migración está cambiando”, explicó el activista.

Por separado, July Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM), advirtió que la llegada de migrantes de otras regiones del mundo es un fenómeno que apenas comienza y que en unos meses se verán más nacionalidades extrañas.

“Yo estuve en Chiapas y vi extranjeros de países que no son comunes, pero la mayoría desea llegar a Estados Unidos aunque todo depende de ese país para saber si se van quedar en México”, expuso.