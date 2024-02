En nuestra Ciudad se requieren autos chiquitos, no necesariamente un Tesla: Sheinbaum

Al reiterar que la inversión extranjera en México se debe ordenar para garantizar el bienestar en la población, la precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió que los mexicanos tienen la capacidad de fabricar sus propios autos eléctricos y que, en ciudades como la capital, lo que se requiere son unidades pequeñas y no necesariamente un Tesla.

En su último podcast semanal antes del arranque de la campaña, señaló que no siempre es necesario que desde el extranjero se venga a instalar una “armadura”, pues en el país se pueden impulsar centros de desarrollo.

“No necesariamente es que vengan a poner una armadura en México, ¿a poco los mexicanos no somos capaces de crear nuestro propio auto eléctrico y producirlo? No tenemos por qué negarnos a esa posibilidad, cuando además en nuestra ciudad se requieren autos compactos, autos chiquitos, accesibles que, además con el tránsito que hay en las ciudades no necesariamente requieres, o bueno quien quiera comprarlo, un Tesla, sino que a lo mejor un auto más pequeño y con estos centros de desarrollo, evidentemente pensando en el futuro, los 6 años, pero en el futuro, un centro de innovación nos puede generar eso”, comentó.

En nuestro #LunesDePodcast, invitamos a Altagracia Gómez Sierra, una mujer joven, empresaria y brillante con quien platicamos sobre la importancia del nearshoring. Les invito a verlo en esta liga 👇



— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 26, 2024

En este episodio fue acompañada por la empresaria mexicana Altagracia Gómez, quien participa en la elaboración de su Proyecto de Nación en el rubro de inversión extranjera.

Altagracia Gómez, empresaria mexicana a cargo de Grupo Empresarial PEO, que participa en la elaboración de su Proyecto de Nación a cargo de la inversión extranjera, y con quien exploró las oportunidades que tienen diversas zonas del país para aprovechar sus potenciales en la industria.

En ese punto, Sheinbaum Pardo comentó que lo que también se busca garantizar por medio de las inversiones es el bienestar, educación, salud, acceso a la cultura, y otros aspectos a la población, por lo cual se debe ordenar.

“Esa es la idea de este ordenamiento territorial que estamos haciendo con vocaciones para cada lugar. Es algo que me entusiasma porque es esta visión de futuro de nuestro país que atrae inversiones pero al mismo tiempo genera bienestar, desarrollo, no solo crecimiento, no solo números fríos, cuánta inversión extranjera llegó sino que eso se traduzca realmente en que las personas puedan tener acceso a una vida más justa, más digna”, comentó.

