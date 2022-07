Nueva caravana se alista para el viernes

La organización civil Pueblo sin Fronteras aseguró que los migrantes aún varados en Chiapas preparan una nueva caravana para el siguiente viernes, en caso de que el Instituto Nacional de Migración (INM) no resuelva o agilice sus procesos legales.

“Según sé no pensaban salir hoy sino hasta el viernes si no le resolvía la situación la delegada, todavía están pactados para el próximo viernes; si no les resuelve la situación saldrá una caravana para el viernes. Los migrantes están desesperados porque no los atienden en los centros de regularización y la delegada prometió atenderlos, pero no fue así”, detalló Irineo Mujica, miembro de la organización.

El activista denunció que la delegada del INM en Chiapas, Paola Rodas retiene los documentos de los migrantes, para fortalecer un negocio que presuntamente tiene en la venta de dichos recursos legales, para salir de la entidad.

“Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir medidas cautelares para proteger a la comunidad migrante. No es la primera vez que la delegada está violando medidas cautelares pues ha montado operativos fuera de albergues, como la Comisión Nacional de ayuda Refugiados y el Parque Bicentenario”, destacó.