Nueva jefa del INE ofrece revisar cómo abaratar costos sin afectar elecciones

Sin hacer mención al tema de la autonomía ni al Plan B de la Reforma Electoral, la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, planteó como un reto pendiente atender el clamor social sobre el costo de la democracia, sin arriesgar la calidad de los procesos electorales, y aseguró que su gestión será de puertas abiertas para que todas las fuerzas políticas expongan su visión en el Consejo General.

Tras rendir protesta y asumir el cargo como primera mujer en encabezar el INE, en relevo de Lorenzo Córdova, y tomar protesta a los nuevos consejeros Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, condujo su primera sesión y dio su primer discurso en la “herradura de la democracia”.

Reconoció que el INE enfrenta importantes retos, como el no perder el diálogo con todas las fuerzas políticas, por lo que anunció que en breve convocará a cada partido para establecer mesas de trabajo.

“Aquí se va a respetar el derecho de cada fuerza política a pertenecer a este consejo, a poner sus visiones, pero también habrán de respetar las decisiones que en lo técnico vayamos tomando. La excelencia en la técnica electoral será lo que nos respalde”, remarcó.

Hay otro clamor en la sociedad, que es el costo de nuestra democracia. Vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte (del) proceso, nos puede llevar a abaratar, sin perder la calidad de los procesos

Guadalupe Taddei, Consejera presidenta

Taddei Zavala subrayó que el INE se debe mantener como un referente a nivel nacional en términos de la calidad de la organización de los procesos electorales y enfatizó la importancia de reconocer a las estructuras de los organismos públicos locales electorales.

Sin embargo, dijo que hay otro pendiente, que es un clamor social y que consiste en el costo de la democracia mexicana.

“Hay otro clamor en la sociedad, que es el costo de nuestra democracia. Habemos quienes decimos que es alto, habemos quienes decimos que no es un costo alto, pero más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en qué parte la modernización tecnológica, el mejorar lineamentos, procedimientos, tramos de control, cadenas de seguridad, dentro de todo lo que es el proceso, nos puede llevar a abaratar, sin perder la calidad de los procesos electorales, que sería la condición, entiendo yo, con la que tendríamos que empezar el análisis”, sostuvo.

Incluso, mencionó -como lo sugirió la consejera Carla Humphrey- que deben revisar qué pasa con la educación en materia presupuestal en el instituto.

“Revisemos qué pasa con la educación en materia presupuestal, revisémoslo; a lo mejor algo se tiene que incrementar en entidades y reducir en oficinas centrales; lo más importante es el compromiso del INE”, insistió.

Me dedicaré a coadyuvar para seguir generando confianza y abonar al respeto de la ley, por encima de cualquier interés individual o de grupo que sea contrario a la autonomía institucional

Rita Bell López Vences, Consejera del INE

La nueva consejera presidenta reconoció el “impecable y virtuoso” trabajo del Comité Técnico de Evaluación: “Reconozco a la Cámara de Diputados, que en el desacuerdo encontró el acuerdo y hoy estamos aquí, producto del desacuerdo”.

El también nuevo consejero electoral Jorge Montaño Ventura apuntó que la sociedad mexicana reclama la cancelación de confrontaciones que sólo dividen y aplazan soluciones.

“La sociedad mexicana vive tiempos que reclaman la participación activa y decidida para construir y consolidar los objetivos comunes que tenemos como nación, para vencer los retos y las dificultades que a todos atañen para encontrar las respuestas que nos permitan avanzar hacia mejores horizontes; para este mayúsculo esfuerzo nos hemos preparado, cuenten conmigo”, expresó.

El consejero electoral Arturo Castillo Loza resaltó que los mexicanos son parte del afortunado 30 por ciento de la población mundial que vive en democracia, pero también reconoció que este sistema está basado en la desconfianza y ello incrementa sus costos.

Comprometo mi indeclinable voluntad para contribuir a la democrática renovación de los poderes públicos, aportando la modesta experiencia y enseñanza en materia electoral que he acumulado

Jorge Montaño Ventura, Consejero del INE

“La desconfianza sale cara. Si en verdad queremos reducir el costo de la democracia, necesitamos volver a confiar en ella. Por ello, propongo un nuevo pacto basado en la confianza entre el árbitro, los partidos y la ciudadanía”, declaró.

Por su parte, la nueva consejera Rita Bell López Vences subrayó que es necesario que haya menos burocracia, más diálogo y más ciudadanía.

De los representantes de los partidos, todos les dieron un voto de confianza a los nuevos integrantes del Consejo General del organismo; sin embargo, el PAN les advirtió que los van a estar vigilando, particularmente para que cumplan con la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral, ordenada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez.

“De buena fe y con confianza, espero que el juramento que acaban de hacer signifique que desde hoy asumen el valor que impulsa a todos los servidores del INE y vivan desplegando la lealtad que esta institución demanda y la defiendan del ataque que la acosa desde el poder”, manifestó el representante legislativo del blanquiazul, Humberto Aguilar Coronado.

Lorenzo Córdova (centro), Guadalupe Taddei (a su der.) y los consejeros que continúan en el INE, posaron ayer con los nuevos integrantes del organismo. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

El perredista Ángel Ávila les hizo un llamado para atender el “elefante sobre el que nadie quiere hablar”, en referencia a la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Les recordó a los nuevos consejeros que la ciudadanía confía en que el INE siga siendo un órgano autónomo e imparcial: “Si algo quiere la ciudadanía es ver a un árbitro que no se cargue ni para un lado ni para otro. Si el día de mañana, desde el dedo flamígero de la mañanera se apunta que el INE no está cumpliendo con su misión, que no les haga mella”.

El representante de Morena, Eurípides Flores, señaló que sí se necesitan autoridades electorales independientes, pero de los poderes fácticos, no del pueblo.

Criticó a los representantes de las fuerzas políticas que participaron en las movilizaciones en defensa del INE y ahora estaban “de blandengues” en la sesión del Consejo General.

Además, llamó a los nuevos consejeros electorales a hacer caso omiso a las tentaciones de la oligarquía, a los lujos y a los privilegios.

PAN impugna a Taddei y a Montaño

El PAN no dio marcha atrás a lo anunciado la semana pasada y ayer dio a conocer que promovó un juicio electoral en contra de la designación de Guadalupe Taddei y Jorge Montaño, como consejera presidenta y consejero electoral, respectivamente, del Instituto Nacional Electoral (INE).

A unas horas de que las cuatro personas que fueron elegidas por medio de insaculación en la Cámara de Diputados rindan protesta como consejeras, el director general jurídico del PAN, Raymundo Bolaño, presentó el recurso contra dos de ellas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los nexos políticos con Morena de los que ha sido señalada Taddei Zavala fueron el argumento para que los panistas consideren que no cumple con el perfil de idoneidad que requiere el cargo que ocupada pues “suponen una condición permanente de impedimento de la imparcialidad que se amerita”.

A la próxima consejera electoral se le vinculó con la 4T dado que sus familiares laboran de cerca con el Gobierno federal: Daniel Taddei dirige la empresa LitioMX creada por el Gobierno.

Jorge Luis Taddei Bringas es subdelegado y representante del Gobierno en Sonora; Ivana Celeste Taddei, diputada local de Sonora; Luis Rogelio Piñeda Taddei, director del Centro de Investigaciones del Congreso de Sonora; y Jorge Francisco Piñeda Taddei, encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, entre otros.

“La demanda expresa que los vínculos que tiene Taddei son de naturaleza objetiva y se constatan con las expresiones que connotados miembros de Morena tuvieron respecto de la insaculación y demuestran la correspondencia ideológica y partidista, así como la preferencia que tienen respecto de su perfil, que han sido vertidas en redes sociales”, apuntó el PAN.

También señalaron que Guadalupe Taddei no cuenta con cédula profesional con antigüedad mínima de cinco años. En cuanto a Montaño Ventura, denunciaron que uno de los requisitos es no haber sido titular de alguna procuraduría de justicia, y él desde el 4 de enero de 2021 fungía como Fiscal de Delitos Electorales de Tabasco.

“Los años dirán si la autonomía se defendió”

José Roberto Ruiz y Ciro Murayama, ahora exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes cerraron su ciclo ayer en el Consejo General, reconocieron que su trabajo en el órgano se desarrolló en una época difícil en los últimos años, porque se trató de defender la autonomía o cederla.

Entrevistados por La Razón, manifestaron también su confianza en que las principales instituciones del país resistan los embates de los que son objeto.

“Nuestro desempeño en el INE ocurrió en una época en la que teníamos de dos: teníamos que haber cedido la autonomía, (no denunciar) el fideicomiso dizque para apoyar a los damnificados, que no viéramos las firmas de los muertos”, comentó Murayama, y sostuvo que decidieron defender la autonomía y señalar y sancionar las irregularidades.

En el mismo sentido se expresó Ruiz, quien señaló la inconsistencia de que en este Gobierno se esté haciendo todo lo que en el pasado se criticó, cuando se hacía la exigencia de la democracia.

Será con el pasar de los años cuando veremos si hicimos una buena o mala defensa, pero nos vamos con la satisfacción de que decidimos defender la autonomía del INE

Ciro Murayama, Exconsejero del INE

El exconsejero Ruiz, quien de antemano dejó claro que no continuará la dinámica electoral o el litigio en la materia, sino que se dedicará a la docencia, señaló que en este periodo ha sido fundamental dar la batalla por la autonomía del INE.

Y esa lucha por un órgano electoral autónomo, apuntó Murayama, pasó por el hecho de decidir entre buscar la simpatía del Presidente Andrés Manuel López Obrador o cuidar al instituto.

“Tener la simpatía del Presidente y obedecerlo era la entrega y pérdida de la autonomía del instituto, lo que no se podía permitir”, puntualizó.

Por ello, manifestó que, junto con los demás integrantes del Consejo General, los que salieron “decidimos dar la batalla y dejamos un instituto electoral en pie, fuerte, autónomo, y ahora corresponde a los que se quedaron mantener esa defensa y garantizar que resistan a cualquier embate, que seguramente continuarán”.

Murayama, quien también regresará a la docencia en la UNAM, al igual que Lorenzo Córdova, señaló que será tras el paso de la actual etapa, y una vez que se defina el futuro de la Electoral, cuando se resuelva si fue adecuada o no la defensa al instituto.

La unidad de los funcionarios de este organismo electoral ha sido esencial en la construcción de la democracia, en la organización de los comicios

Roberto Ruiz, Exconsejero del INE

“Será con el pasar de los años cuando veremos si hicimos una buena o mala defensa, pero nos vamos con la satisfacción de que decidimos defender la autonomía del INE. Nosotros dejamos un INE autónomo, independiente y con una credibilidad única, eso no se puede cuestionar”, resaltó el exconsejero.

José Roberto Ruiz subrayó que lo fundamental no sólo es lo que hicieron los consejeros, sino toda la estructura electoral que los respaldó en el tiempo que formaron parte del INE y que fue precisamente la que defendieron, con los recursos constitucionales que presentaron.

“La unidad de los funcionarios de este organismo electoral ha sido esencial en la construcción de la democracia, en la organización de los comicios, que son los que le han dado credibilidad al instituto y la confianza de la que ahora goza, por lo que ese es el instituto del que ahora nos retiramos”, mencionó.

Señaló que, por ello, la confianza es que ahora el INE que se ha construido y fortalecido junto con el personal y con la ciudadanía, pueda hacer frente a cualquier intento de abatir su soberanía.

“Lo que se construyó desde la conformación del INE es mucho más de la batalla legal que se dio en los últimos días, pero justo por todo lo que hicimos es por lo que esperamos que, una vez que ya no estemos, se mantenga esa defensa; no es una causa personal, nos atañe a todos en el país”, insistió.