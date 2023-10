Nuevas boletas de la SEP: Estos son los cambios del documento de calificaciones

El nuevo ciclo escolar, que ya lleva poco más de un mes de haber iniciado, trae consigo diversos cambios, aunque quizá el más importante es el de las modificaciones que tendrá la boleta de calificaciones emitida por la Secretaría de Educación Pública. Este documento, definitivamente es uno de los más importantes a la hora de la evaluación del alumno de educación básica, pues comprueba que se acreditó el año escolar de manera oficial.

Para que conozcas cuáles son los cambios y también las fechas en que conocerás esta nueva boleta de calificaciones de la SEP, te dejamos la siguiente información que estamos seguros que te será muy útil.

¿Cuáles son los cambios en la boleta de calificaciones de la SEP?

Entre los cambios más importantes que puedes ver en la boleta de calificaciones están las llamadas "Fases de Aprendizaje", las cuales se dividen en seis, dependiendo el campo escolar del alumno. Antes eran conocidos como primero, segundo, tercer año, hasta sexto. Ahora serán así:

Fase 1: 0 a 2 años - Inicial

​Fase 2: Preescolar o kínder - 1º, 2º, y 3er grado

​Fase 3: Primaria - 1º y 2º grado

​Fase 4: Primaria 3º y 4º grado

​Fase 5: Primaria 5º y 6º grado

​Fase 6: Secundaria 1º, 2º, y 3er grado

¿Por qué son importantes las 'Fases de Aprendizaje'?

Porque son las que serán evaluadas en la nueva boleta de calificaciones de la SEP. En ella se incluirán los siguientes datos:

Nombre de la alumna o alumno ​Nivel educativo y grado escolar que cursa ​Datos de la escuela ​Nombre del maestro, de la maestra del personal docente responsable del registro ​Asistencias (que no serán consideradas como un criterio para evaluar a los estudiantes)

En estos cambios también se incorporan los campos formativos, que son:

Lenguajes: español, lengua indígena como Lengua Materna, Lengua Indígena como segunda lengua, Inglés y Artes.

​Saberes y Pensamiento científico: Matemáticas y Ciencias ( Biología, Fïsica y Química).

​Ética, Naturaleza y Sociedades: Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía.

​De lo Humano y Comunitario: Educación Fïsica, Tecnología y Educación Socioemocional/Tutoría.

Otro de los cambios fundamentales en la boleta de calificaciones es que la asistencia ya no será considerada como un rubro de evaluación para que se decida si el alumno aprueba o no el ciclo escolar. También, para acreditar todas las materias deberán tener una calificación de 6 y hasta 10, excepto en la materia de Educación Socioemocional/Tutoría, misma que no se considerará parte de la evaluación.

Así podrían verse las nuevas boletas de la SEP para este ciclo escolar. Especial

Boletas con nuevo diseño

Las boletas tendrán un diseño diferente, dependiendo la Fase de Aprendizaje del alumno o alumna.

A partir de la Fase 2, que es preescolar, las boletas incluirán los campos informativos, que antes eran conocidos como materias, así como las observaciones en cada periodo de evaluación.

​Fase 3, 4 y 5, que engloban primaria. Este documento deberá contener los campos formativos cuyas evaluaciones parciales se dividirán en 3, así como un apartado de observaciones.

​Fase 6, que es secundaria, incluirán los campos formativos de la SEP, datos del alumno o alumna y el apartado de observaciones.

¿Cuándo conocerán esta nueva boleta los padres de familia?

Los tres periodos de evaluación permanecerán igual que en ciclos escolares anteriores. La nueva boleta se les dará a conocer a los padres, madres de familia y tutores, en las siguientes fechas: