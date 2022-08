Un nuevo circo, investigación en contra de EPN; es para distraer de los problemas del país: PRD

La investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto es un nuevo circo y una farsa para distraer de los verdaderos problemas que atraviesa el país, como salud, seguridad o la inflación, aseguró el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

“Esto es un circo para mantener entretenida a la gente y desviar la atención de las cosas que realmente le importan al país como la inseguridad, inflación, salud, etc. Es un distractor más de este gobierno y se debe repartir la justicia, ya que no mira para dentro y no se pone a investigar a los suyos”, destacó.

En entrevista con La Razón dijo que llama la atención que sea el titular del Ejecutivo quien dé a conocer toda la información y no la Fiscalía General de la República (FGR), pues en todo caso es a esa dependencia a la que le corresponde, aparte, de que por la forma en cómo se informa puede beneficiar a Peña Nieto, al señalar que se incurre en una falta al debido proceso.

“Que eso lleve a invalidar la investigación, acusaciones o señalamientos, pues en apariencia López Obrador si bien dijo que investigaría a los expresidentes, mandando el mensajes de que no habrá impunidad, peor en los hechos en el fondo lo que se hace es seguir con la impunidad, pues so lo que hace es falta al debido proceso, protege de alguna manera a los exmandatarios”, dijo.

Zambrano Grijalva calificó como una farsa la investigación en contra de Enrique Peña Nieto, pero pidió esperar el proceso a ver en que termina.

