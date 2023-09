AMLO y Petro, rumbo a nuevo plan antidrogas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició ayer su primera gira por Sudamérica como jefe del Estado mexicano, al reunirse en Cali, Colombia, con su homólogo Gustavo Petro, para abordar el cambio de estrategias para enfrentar de manera eficaz a los cárteles del narcotráfico y el tráfico de drogas desde una perspectiva de salud.

Ambos mandatarios también dialogaron en privado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, de la localidad de Yumbo, sobre la integración latinoamericana mediante el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y nuevos mecanismos que promuevan la inclusión y prosperidad de la región.

A su arribo a la sede de la reunión acompañado por la canciller Alicia Bárcena, los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, López Obrador declaró brevemente: “Me da mucho gusto estar aquí en Cali, en Colombia. Vengo a saludar fraternalmente al presidente (Gustavo Petro)”.

Este sábado, los presidentes clausuran la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Drogas, donde recibirán las conclusiones de dos días de reuniones técnicas y paneles temáticos sobre la problemática mundial y los nuevos enfoques para renovar la fallida guerra contra las drogas.

Lo anterior representará el punto de partida para llevar a cabo una cumbre de mandatarios latinoamericanos que permitan acordar una nueva política de drogas, con la cual enfrentar el aumento de las adicciones y muertes por sobredosis, así como el narcotráfico.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), López Obrador y Petro abordaron el proceso de paz total en Colombia, del cual México fue sede de la segunda ronda de diálogo y negociaciones del gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a principios de este año.

Este sábado alrededor de las 13:40 horas (tiempo local) se prevé un mensaje conjunto de AMLO y Petro a medios de comunicación.

La canciller Alicia Bárcena suscribirá una Carta de Intención en Materia de Cooperación Bilateral para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) implemente en Colombia los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y realice los preparativos rumbo a la XI reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica.

También firmará un Memorando de Entendimiento con la oficina de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez Mina, en materia de fortalecimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Luego de clausurar la conferencia sobre drogas y la reunión con la prensa, los mandatarios viajarán, por separado, a Santiago de Chile, para sostener un encuentro con el presidente de esa nación, Gabriel Boric, en el marco de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende.

En su visita a Chile, el Presidente Andrés Manuel López Obrador condecorará con la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de Collar al mandatario fallecido Salvador Allende, la cual será recibida por su hija menor, María Isabel Allende Bussi.

La entrega de la distinción que otorga el Gobierno de México a personas extranjeras destacadas, en reconocimiento a servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad, se llevará a cabo en la Residencia Oficial de la Embajada de nuestro país en el país andino, el próximo domingo 11 de septiembre.

Critica idea de Xóchitl de querer privatizar Pemex

Sin mencionar su nombre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta de la panista Xóchitl Gálvez de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), en caso de ganar la elección de junio de 2024, lo cual es reflejo de un pensamiento conservador.

“Imagínense que la señora dice que va a privatizar Pemex, me ayuda si dice, no puedo mencionar las palabras aquí (huevones, rateros y pen…s), o que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas. O que quiere su asesor principal, (Vicente) Fox, acabar con los programas sociales como la pensión a los adultos mayores”, aseveró.

El Presidente dijo que no está de acuerdo en que se continúe con el modelo anterior de privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo cual manifestó que defenderá sus principios e ideales de tener un Gobierno austero que vele primero por los pobres.

“Sí voy a seguir hablando de que no debe haber un funcionario que gane tres, cuatro y cinco veces más que el Presidente”, indicó durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Asimismo, mencionó que entiende la postura de la senadora panista porque “es el pensamiento conservador, no sólo en Fox, son muchos, millones, y tenemos que entendernos, comprendernos. Ese es un pensamiento que viene de lejos, hay mucho racismo, clasismo y mucha discriminación”, añadió.

En ese contexto, criticó el registro del actor Eduardo Verástegui para la Presidencia de la República como candidato independiente, que solicitó el jueves ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ayer se inscribió otro representante del conservadurismo, con todo respeto, o sea que van a tener bastantes”, afirmó.

Verástegui expuso el jueves en sus redes sociales que busca erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país. “Mi lucha es por la vida. Mi lucha es por la libertad”, escribió.