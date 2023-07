El 31 de mayo se obtuvo el dertificado

Inai obtiene certificación en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación La Certificación es impulsada por Conapred, Inmujeres y STPS; se otorga a las instituciones que adoptan prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación; se trata de un punto de partida, no en un punto de llegada, para lograr la igualdad de trato y de oportunidades para las personas trabajadoras, subrayó la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena