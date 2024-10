Ocho ministros presentarán su renuncia a la SCJN; no participarán en elección de 2025

Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentarán su renuncia este martes 29 de octubre, entre ellos la ministra presidenta Norma Piña Hernández.

La renuncia a sus cargos tendrá efecto a partir del 31 de agosto de 2025; además, se retirarán del proceso electoral durante el que se elegirán a jueces, magistrados y ministros.

Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, también renunciará. Foto: Cuartoscuro

Ministros podrán conservar haber de retiro

Esta decisión llevará a los ministros a conservar su haber de retiro, según el artículo séptimo transitorio del marco constitucional en torno al Poder Judicial.

Dicho artículo señala que "las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño".

¿Qué ministros renunciarán?

Quienes presentarán la renuncia son la ministra presidenta Norma Piña Hernández, Javier Laynez, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; además de Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Rios Farjat.

En tanto, el ministro Luis María Aguilar, quien terminará su cargo el próximo 30 de noviembre, también presentará su renuncia a pesar de que la reforma judicial le niega la posibilidad de acceder al retiro, siendo la única forma de acceder al pago vitalicio; sin embargo, la prestación se mantendría en vilo, pues el Senado será quien apruebe o no la renuncia.

De acuerdo con fuentes judiciales, cada uno de los ministros presentarán su renuncia de forma individual, pues la decisión no es en conjunto.

¿´Qué ministras sí participarán en la elección judicial?

Quienes continuarán en el cargo y participarán en la elección judicial serían las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, quienes simpatizan con el movimiento de la Cuarta Transformación.

De izquierda a derecha: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Foto: Especial / La Razón

La reforma judicial tiene previsto que, en caso no resultar electas por voto popular, sí podrían acceder a este pago de por vida, según la antigüedad.

cehr