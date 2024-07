Sobre el oficio político

Y fue la Asociación Mexicana de Juzgadoras la que ayer salió en defensa de la ministra Norma Piña, sobre quien se ciernen nubarrones, luego de que desde frentes internos y externos a la Corte se cuestionara su interlocución con otros poderes, en medio del debate de la Reforma Judicial. Fue la presidenta de dicha asociación, la magistrada Hortensia Molina Puente, quien apuntó ayer en un planteamiento en las benditas redes que “escuchamos que se reprocha a las personas juzgadoras su falta de oficio político, invitamos a reducir la crispación existente y recordamos a la sociedad que las y los jueces no somos políticos y no debemos tener oficio para ello, pues nuestra labor constitucional exige reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, imparcialidad, pero no oficio político, porque como árbitros de los conflictos buscamos como fin último la justicia, no la popularidad”. Ahí el argumento.