Ofrece INE fallo legal, no político, en tema de sobrerrepresentación

La definición de cómo se integrará la Cámara de Diputados a partir del próximo mes será con base en argumentos legales, no políticos, aseguró el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante las diversas opiniones sobre cómo debería actuar el órgano electoral en esta determinación, el consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Uuc-kib Espadas, refirió que los criterios en los que la autoridad electoral se basará para resolver la distribución de curules aún están bajo análisis, por lo que “todo puede cambiar”, pero también puede que no.

“Me parece muy importante escuchar las voces que se están levantando para objetar lo que siempre se ha hecho, y que siempre se haya hecho no quiere decir que se tenga que hacer igual, pero tampoco quiere decir que se tenga que hacer distinto; hay que valorar en su peso los argumentos legales que se dan, e insisto en este punto, los argumentos legales, no los argumentos políticos”, indicó.

El debate se ha dado por cómo debe hacerse la asignación de diputaciones y la posibilidad de que Morena y sus aliados en su conjunto alcancen una sobrerrepresentación en San Lázaro, la cual, a letra de la ley, únicamente se prohíbe a partidos, no a coaliciones partidistas.

“En el instituto estamos obligados a oír todas las voces; de hecho, nos hemos reunido ya en distintas ocasiones con quienes objetan que esto se contabilice por partidos políticos. En principio, todo puede cambiar, pero eso no quiere decir que se haya decidido ya que vaya a cambiar”, declaró Espadas, en entrevista con medios.

Aunque afirmó que los precedentes “pesan”, en cuanto a que en ocasiones pasadas se ha adoptado el criterio de definir la integración de la Cámara de Diputados conforme a partidos y no coaliciones, dijo que en este momento aún no es posible asegurar que vaya a haber cambios.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, pidió que el órgano sea respetado, así como se respetan las opiniones de quienes han manifestado su visión acerca de cómo se debería resolver la distribución de curules en la Cámara baja.

Reiteró que el instituto electoral se apegará al 100 por ciento a lo que indica la Constitución y también al acuerdo trabajado y conocido en diciembre, por consejeros y representantes de partidos.

“Manifiesto todos mis respetos a quienes establecen una postura en este sentido; cada uno tiene un origen de análisis diferente. El instituto se tiene que colocar en el lugar que le toca: la aplicación de la ley al 100 por ciento. Son muy respetables todos los análisis que se han venido haciendo por diferentes actores de la vida pública de nuestro país… Respetar muchísimo a quienes en lo público opinan de cómo debe de ser; hay que tener un respeto absoluto y exigimos exactamente el mismo respeto”, dijo.

Acerca de la sugerencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la posible elección de jueces, ministros y magistrados sea costeada con los fideicomisos del Poder Judicial, dijo que ésa es una decisión que le toca al Poder Legislativo.

Recordó que hasta ahora el INE no puede estimar costos, pues para ello primero se deberán responder las interrogantes que ayer planteó durante el foro celebrado en la Cámara baja, como saber cuántas boletas se deberán imprimir y cuántos cargos se habrán de renovar, entre otras.

PRI alerta “crisis” por sobrerrepresentación

Si el bloque de la Cuarta Transformación consigue hacerse de la mayoría calificada y poco más allá de ésta en la Cámara de Diputados, se estaría dando un escenario para crisis nacionales, advirtió el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.

Recordó que con la previsión que hasta ahora se tiene sobre cómo quedará conformado el Congreso, según los resultados electorales del 2 de junio, Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrán los votos que necesitan para aprobar cualquier cambio a la Constitución.

Y con el estimado de que la oposición podría no alcanzar tampoco los números para presentar acciones judiciales en contra de lo que se avale, aseguró que esto impactará en lo que consideran que es defender los derechos de la población. “La Cámara de Diputados tiene el problema que con el 54 por ciento de los votos, los morenistas y sus socios quieren tener el 75 de los diputados, quiere apropiarse sin el soporte de la voluntad de la gente con lo que querrá cambiar la Constitución sin que eso sea lo que México le autorizó, manera en que inician las crisis nacionales”, dijo.

Sobre el tema, el diputado de la misma bancada, Marco Mendoza, señaló que el artículo 54 fracción quinta de la Constitución establece que a ningún partido se le puede asignar un número de diputados que exceda el ocho por ciento de su votación emitida.

“Pero Morena hace cálculos interpretando de manera tramposa ese artículo, el cual disponía que se asignaran diputados y senadores a las coaliciones como si fuera un partido político para evitar la sobrerrepresentación”, declaró.

También señaló que, en la reforma electoral del 2014, se acordó que los logos de los partidos políticos en coalición se separaran en las boletas, pero la finalidad no era tocar el tema de la sobrerrepresentación que estaba muy claro en la ley, sino evitar el trasvase de votos para que un partido grande no beneficiara a uno pequeño en riesgo de perder el registro.

Proponen usar fondos del PJ para elegir jueces

Ante la estimación del Instituto Nacional Electoral (INE) de que la elección de jueces, magistrados y ministros podría costar nueve mil 500 millones de pesos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que, para financiar ese proceso, se utilicen los 20 mil millones de pesos que tiene de fideicomisos el Poder Judicial (PJ).

En respuesta a las declaraciones de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre el alto costo de elegir por voto popular a los miembros del PJ, el jefe del Ejecutivo federal recomendó que no se utilice como excusa o pretexto esa argumentación para no llevar a cabo el proceso.

“Le voy a dar el remedio y el trapito: que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza, y que ellos ayuden”, señaló el mandatario en la conferencia de prensa matutina.

“Es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20 mil millones de pesos guardados, claro que alcanza, hasta con menos de la mitad; ahí está ese dinero, para que no usen eso de pretexto, ‘cuánto va a costar’, no. Esto no es un gasto, es una inversión; la justicia es algo prioritario”, enfatizó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó lo que “se deja de cobrar por las transas en el Poder Judicial”, como los 13 casos de grandes evasores de impuestos, los cuales no han resuelto los jueces y magistrados.

El martes, tras participar en los diálogos para la reforma judicial, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular que plantea la reforma al Poder Judicial implicaría un costo considerable y una serie de condiciones que no se han tomado en cuenta.

La consejera presidenta comparó el costo del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros con el de unos comicios presidenciales, que en el periodo de 2023-2024 fue de 9.5 mil millones de pesos.

Ayer, el Presidente de la República señaló que, aunque llevará tiempo el proceso de elección de los jueces, magistrados y ministros, esto se podría resolver en el primer trimestre del año próximo.

“Se puede convocar a elecciones ya para el año próximo, si no de todos, la mitad, y ya se avanza, y eso va a ayudar mucho, y no todo está podrido, hay jueces, hay magistrados, ministros y ministras que son incorruptibles, que son independientes que buscan impartir justicia. Entonces que participen como candidatas, como candidatos, que no se descalifique a nadie, pero que sea el pueblo el que decida”, agregó.

Dejó en claro que así como votan a los gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, síndicos y regidores, “no se va a elegir un juez, un magistrado, un ministro. ¿Por qué no los va a elegir el pueblo?”

De igual forma, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió, más adelante, que no conoce bien en qué consiste la reforma que promueve su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para el Poder Judicial, “pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad y que en realidad se imparta justicia”.

Añadió: “Sí, sería bueno, primero, ya lo estamos diciendo, a ver en qué consiste la reforma en EU y por qué allá no hay tanto escándalo, por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces”.