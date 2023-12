'Oídos sordos a la grilla del PRIAN… soy el gobernador constitucional': Samuel García

El exaspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, regresó esta mañana a sus oficinas en Palacio de Gobierno para reanudar sus actividades al frente de Nuevo León, pues reiteró que él es el gobernador constitucional.

El emecista compartió en redes sociales que ya se comunicó con el exvicefiscal Luis Orozco, quien había sido nombrado gobernador interino, para “hacerle ver” que retomó las funciones para estar a cargo del Poder Ejecutivo estatal.

“Quiero decirles a todo mundo que he oídos sordos a la grilla que trae el PRIAN, que hay otro gobernador interino, etcétera. Estoy en comunicación con Luis Orozco y ya le hice ver qué reasumí funciones, que no usé la licencia y que, por lo tanto, no hay tal gobernador interino”, comentó en Instagram.

Por medio de redes sociales llamó a mantener la serenidad y tranquilidad, al referir que era un derecho el optar por no utilizar la licencia que le otorgó el Congreso de Nuevo León para separarse del cargo.

Comparó este “permiso” con el que se otorga cuando se pide incapacidad en un trabajo y al que, señalo, también se tiene el derecho de renunciar o regresar a laborar antes del periodo concedido.

“Es clarísimo, clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar y, por tanto, al no haberla usado, pues soy el gobernador constitucional. Hay mucho ruido hoy en la mañana en noticieros, pero les digo: tranquilos. Hoy mismo se aclara todo esto, vamos a seguir imparables y esa licencia, como cualquier otra; por ejemplo, si fuera médica, si tú pides una licencia por salud de 10 días, pero te curas el segundo, pues puedes regresar el segundo no hay que esperar los 10 días”, comentó.

Por la misma vía compartió imágenes ya dentro de su oficina de Palacio de Gobierno, de donde más tarde partirá para encabezar la entrega de unidades móviles al estado.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, se espera que el dirigente nacional Dante Delgado ofrezca un mensaje a las 14:00 horas respecto a la candidatura presidencial del partido.

