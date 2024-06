Por calor y falta de agua, 50% de niños falta en escuelas rurales

Victoria Hernández es profesora de educación básica desde hace 30 años en la comunidad de Zitácuaro, Michoacán, dice que “muchos niños prefieren dejar de ir al colegio, no hay condiciones, no hay agua, no hay ni salones donde ellos se escondan del sol”. Por su parte, Gilberto Betanzos, maestro rural en Oaxaca, opinó que “en zonas rurales han dejado de asistir hasta el 56 por ciento de alumnos por el clima”.

El docente afirma que “la pobreza, la falta de agua y la falta de recursos a las escuelas no son buenas amigas y se están volviendo un nuevo enemigo de la educación en el país”.

En México, 6.4 millones de niños y jóvenes, que representan el 18 por ciento de la población entre tres y 18 años, no asisten a la escuela, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco); el fenómeno está acentuado entre los grupos desfavorecidos como las comunidades indígenas, personas con discapacidad y la población rural y este va en aumento debido a las nuevas condiciones climáticas en el país.

Los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que uno de cada 10 mexicanos en educación obligatoria está en rezago educativo, es decir, que su nivel escolar no corresponde al que deberían tener de acuerdo con su edad.

La profesora Victoria comenta que “en lo que va de la temporada de calor de un grupo de 51 niños en la comunidad ahora asisten diariamente a lo mucho unos veinte, y hablando con compañeros de Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Durango y otros estados tan solo en las escuelas rurales donde la condición de trabajo es desoladora, cada vez asisten menos chicos, porque aquí no tienen agua cerca donde beber, donde lavarse las manos o ya tan sólo cubrirse del sol, porque estamos con techos de lámina y eso hace que el calor sea más fuerte”.

La situación se agravó con la llegada de las famosas olas de calor, “cuando los niños deben caminar largas distancias para llegar a la escuela, en donde enfrentan condiciones climáticas adversas. La gran mayoría de ellos carecen de calzado adecuado y llegan empapados de sudor”, señaló por su parte el profesor Betanzos.

En contraste a este difícil panorama, surge la participación de organismos no gubernamentales, como es el caso del proyecto EDUSER, que dota de educación gratuita y de calidad a niños provenientes de familias de escasos recursos de Torreón, Coahuila, pero no sólo ello, sino que además fomentan en los menores una educación sustentable, enseñándolos a cuidar los recursos hídricos.

Claudia Angulo, quien preside EDUSER dijo a La Razón que ya en 2023, se graduaron 64 niñas y niños de la educación primaria, siendo la primera generación en obtener éste logro y que hoy continúan su formación con la apertura de la escuela secundaria. A la fecha, EDUSER beneficia a 448 niños y niñas en cada ciclo.

“Es importante responder a las problemáticas propias de los tiempos, pues son transversales a nuestros ejes. Es ahí donde entra la parte de sustentabilidad y sostenibilidad que contribuyen significativamente con el cuidado del medio ambiente y el fomento de prácticas responsables en el ámbito empresarial. Esto lo aplicamos dentro de los modelos de Desarrollo Comunitarios, donde los niños son quienes aprenden y aplican este modelo”, señaló la presidenta de EDUSER.

Señaló que con este y otros proyectos pretenden con su fundación contribuir a revertir la sequía y no solo eso, sino educar a los menores en sustentabilidad.

“Todas estas acciones reflejan el firme compromiso de nuestra Fundación con la equidad social, el cuidado del medio ambiente y la promoción de un mejor futuro para todos los mexicanos. A través de la participación activa de todos los involucrados es como la organización produce un impacto positivo e inspira a las generaciones presentes y futuras para construir un país mejor, siempre a través de la educación, y esperamos de a poco llegar a más comunidades rurales para fortalecer la educación y medio ambiente”, concluyó.

Y pronostican temperaturas mayores a 40°

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ambiente de caluroso a muy caluroso, propio de la temporada, continuará sobre gran parte del país, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius; Baja California, Sinaloa y Sonora, serán los estados que alcancen esta cifra.

El SMN prevé temperaturas entre los 40 y 45 grados para Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Debido al calor, se emitieron medidas preventivas a la población como: evitar la exposición prolongada a la radiación solar, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores y atender las indicaciones del sector Salud y de Protección Civil.

Para el Valle de México, se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, ambiente templado, y fresco en zonas altas.

Por la tarde, habrá nubosidad y un ambiente de cálido a caluroso.

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, el sur de Veracruz y Yucatán, se pronostican lluvias de fuertes a intensas, mientras que en Guerrero serán fuertes.

Están previstos algunos chubascos en Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa; y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

EL SMN informó que las precipitaciones serán ocasionadas por una zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Golfo de Tehuantepec, en interacción con un centro de baja presión sobre la Península de Yucatán.

Con información de Ulises Soriano