ONG y congresistas saltan por Plan B... y Morena pide que EU guarde comentarios.

La aprobación del llamado Plan B de la Reforma Electoral generó preocupación entre políticos, activistas y organizaciones defensoras de la democracia en Estados Unidos y en Suiza, las cuales alertaron sobre los efectos que tendrán los cambios, que afectarán al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Fundación Kofi Annan, establecida en Ginebra, advirtió que el cambio legislativo puede impactar la gestión del INE.

“Estas reformas en México pueden socavar al Instituto Nacional Electoral y su capacidad para cumplir las elecciones con integridad. Esperamos, por tanto, que puedan ser reconsideradas”, expresó en su cuenta de Twitter esta organización fundada en 2007 y dedicada a construir sociedades más pacíficas, democráticas y resilientes.

En el mismo tono se expresó Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de la organización humanitaria Human Rights Watch, sobre una nota publicada en The New York Times, y advirtió que la reforma, que asesta un “golpe” al INE, se presenta justo en el momento en que se preparan las elecciones presidenciales del 2024.

“Con las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, los legisladores mexicanos aprobaron amplias medidas para reformar la agencia electoral de la nación..., dando un golpe a la institución que supervisa la votación y que ayudó a alejar al país del gobierno de un solo partido”, destacó Roth.

En respuesta a la publicación de Roth, Janai Nelson, presidenta y directora del Consejo de la Fundación para la Defensa Legal y Educacional, una organización dedicada a garantizar la protección de la sociedad y sus derechos humanos, advirtió que la tendencia mundial es evitar los fraudes electorales a través de robustecer a los órganos encargados de organizar y calificar los comicios y no al contrario, como ocurrió en México.

“En todo el mundo, los gobiernos están cambiando el aparato electoral para controlar el sabotaje electoral sancionado por el Estado. Las elecciones brindan una apariencia de democracia, pero la subversión aún puede ocurrir, dependiendo de quién tenga el control. La minimización de los poderes de su agencia electoral por parte de México es un ejemplo alarmante”, escribió la activista.

Incluso, la embajada en México, a cargo de Ken Salazar, notificó a la Casa Blanca que la enmienda aprobada en México representa “una potencial amenaza para la democracia”.

El periódico The New York Times señaló en un artículo que sus fuentes, tres funcionarios estadounidenses acreditados en México, habían enviado informes a Washington en los que manifestaron su preocupación por lo que consideran “un golpe” contra una institución clave para terminar con el régimen de partido único, el Instituto Nacional Electoral (INE).

La nota señala que el gobierno de Joe Biden no intervendrá, pues ve “pocas ventajas en provocar a López Obrador y tiene fe en que las instituciones mexicanas son capaces de defenderse”.

La preocupación fue compartida por congresistas como el demócrata Chuy García, quien señaló que “recortar personal, disminuir su autonomía y limitar su capacidad para castigar a políticos por infringir las leyes electorales, podrían socavar su capacidad para proteger el derecho al voto”.

Su compañero de partido, Joaquín Castro, calificó al INE como pilar de la democracia en México y acusó que, con esta reforma, el Presidente Andrés Manuel López Obrador “socava los sustentos del buen gobierno”.

Además, Pippa Norris, directora fundadora del Proyecto de Integridad Electoral, advirtió que la democracia mexicana se pone en riesgo con la reforma aprobada.

“La independencia, los recursos y el profesionalismo del Instituto Nacional Electoral de México están en riesgo, al igual que la democracia mexicana. Tenga cuidado y hable”, recomendó la activista.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, exigió al gobierno de Estados Unidos guardarse sus comentarios y respetar la soberanía de México, luego de que su embajada en México alertara a Washington sobre una posible amenaza a la democracia por el Plan B de la Electoral.

“Les pedimos respetuosamente que se guarden sus comentarios y respeten la soberanía de México, especialmente por lo que hace a sus organismos electorales y las leyes que emanan de este Poder (Legislativo)”, dijo.

Prevén más gastos que ahorros con la Electoral

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que, a pesar de que el argumento de Morena para promover el Plan B de la Reforma Electoral es el ahorro de recursos, su implementación considera costos por hasta tres mil 500 millones de pesos en liquidaciones de personal, monto semejante al que el Gobierno pretende ahorrar con la enmienda.

Luego de que el Senado concretó el proceso legislativo sobre los cambios en materia electoral, que incluye el despido del 84.6 por ciento del personal, el presidente del INE advirtió que su puesta en marcha podría generar condiciones para anular las elecciones federales de 2024.

Córdova participó en el seminario “¿Cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas? Escenarios bajo el nuevo marco electoral”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde señaló que tan sólo con la indemnización del personal del órgano electoral, que establece el Plan B, se requerirán tres mil 500 millones de pesos.

“La reforma desaparece el 84.6 de las plazas del Servicio Profesional Electoral, más de dos mil 100 plazas así, ¡pum! desaparece. Por cierto, también hay administrativas que desaparecen. El total de plazas que la Reforma Electoral esfuma son casi seis mil.

No vamos a darle gusto a quienes están esperando que nosotros incumplamos la ley. Le dejamos la prerrogativa y el monopolio de la violación de las leyes a otros. El INE no va a ser igual, no somos iguales

Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE

“Saber, en un primer cálculo, cuánto vamos a tener que pagar, cuánto va a tener que pagar el Instituto por la liquidación de esas seis mil, casi seis mil plazas: tres mil 500 millones de pesos. ¿Dónde está el ahorro que se buscó con la pérdida de las capacidades institucionales que supone la desaparición de las plazas?”, cuestionó el consejero presidente.

Explicó que los cambios aprobados por el Congreso se pondrán en marcha a partir de la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en cumplimiento de la ley.

Mencionó que desde el poder se han buscado diferentes “pretextos” para perseguir a los consejeros electorales, por lo que su implementación no servirá para que haya más “hostigamiento”.

Córdova Vianello recordó que entre los ajustes inmediatos que plantea el Plan B se encuentra la destitución inmediata del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, disposición que, aseguró, también se cumplirá e incluso señaló que revisan la posibilidad de que se forme una comisión para la aplicación de la reforma.

“No vamos a darle gusto a quienes están esperando que nosotros incumplamos la ley. Le dejamos la prerrogativa y el monopolio de la violación de las leyes a otros. El INE no va a ser igual, no somos iguales”, declaró.

No obstante, el consejero presidente señaló que el órgano electoral nuevamente hará uso de sus facultades constitucionales para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Morena invita al titular del árbitro a debatir el Plan B

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, retó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a debatir sobre el Plan B.

El desafío fue lanzado durante la presentación del documento “Dichos vs. hechos del Plan B de la Reforma Electoral” para “desmentir” lo que desde Morena tildaron como “las mentiras” del INE y sus consejeros, y para persuadir a quienes acudirán a la marcha del domingo en rechazo al Plan B que ayer aprobó el Senado.

En conferencia, la bancada y la representación del partido ante el INE expuso cinco de los 14 puntos que componen el documento para asegurar que la reforma no desmantela al órgano electoral, ni se pondrán en riesgo los datos personales ni la autenticidad del voto, entre otros.

La presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Graciela Sánchez, invitó a que quienes “han caído en las mentiras de unos cuantos malos mexicanos” emprendieron una “campaña panfletera de desinformación” consulten el documento.

“Hacemos una atenta invitación a las y los mexicanos que, por alguna u otra razón, han caído en las mentiras de unos cuantos malos mexicanos que, ante la pérdida de sus privilegios, emprendieron una campaña institucional y panfletera de desinformación para sembrar miedo y odio, sirva este documento para persuadir con argumentos técnicos y de sencilla comprensión a quienes marcharán el próximo domingo 26 de febrero.

“Quienes acudan, aun sabiendo que es mentira lo esgrimido desde lo más alto del Consejo general del INE, sean conscientes que estarán defendiendo el lujo y el privilegio porque efectivamente la democracia y sus instituciones no se tocaron”, dijo.

Mier acusó que quienes convocaron a la marcha lo hicieron en defensa “de sus bolsillos”.

No menospreciar a la oposición, pide AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, aunque son minoría, no debe menospreciarse a los conservadores, pues son millones de personas en el país.

“Hay que seguir adelante, pero no menospreciar al conservadurismo, porque son bastantes, no es poca gente, son millones; nada más con que ya no sigan creciendo y que además no regresen por sus fueros, porque entonces sí acabarían con todo, porque son muy ambiciosos y muy corruptos, y no les importa el pueblo, no le tienen amor al pueblo”, advirtió.

Dijo que este grupo será el que salga el próximo domingo a manifestarse en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE): “Y lo que había era mucha simulación, imagínense la gran simulación que significó la elección del 2000: pierde el PRI, entra el PAN, y cuántos pensando de que iban a cambiar las cosas.

“Pues fue gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, al grado que el domingo ahí están agarrados de la mano (Vicente) Fox con… ¿Cómo se llama el del PRI? Alejandro Moreno, Chong, Claudia Ruiz Massieu, Woldenberg, Aguilar Camín, Krauze, Marko Cortés, Loret de Mola, etcétera, etcétera, ahí todos agarraditos de la mano. Agárrense de las manos”, se mofó.

El Ejecutivo federal agregó que se debe frenar el crecimiento de quienes apoyan a sus adversarios, para diluir los riesgos de que regresen al poder.

“Hay que procurar que esa franja de la sociedad pues no siga ampliándose, por eso es importante impulsar la revolución de las conciencias, informar, orientar, concientizar, para seguir cambiando mentalidades, y eso se logra y se ha avanzado muchísimo en México; si no fuese por eso, yo no estaría aquí”, reconoció.

Exhortó a sus correligionarios a no perder tiempo tratando de convencer a quienes no comparten sus ideas y mejor enfocarse en influir en los jóvenes que, dijo, tienen una mente fresca y abierta, que “son como un libro en blanco”.

Dijo que si viniera alguien del exterior y platicara con periodistas, corresponsales o intelectuales sobre la situación del país, todos hablarían mal, pero es diferente cuando se le pregunta a la gente.

Hay que seguir adelante, pero no menospreciar al conservadurismo, porque son bastantes, no es poca gente, son millones; nada más con que ya no sigan creciendo. Por eso es importante impulsar la revolución de las conciencias

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

De acuerdo

En un tema relacionado, el Presidente respaldó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenó a la Cámara de Diputados que, al designar a quien deberá dirigir al INE, sea una mujer, y con ello garantizar la equidad de género en el organismo.

“Sí, las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres. Es muy difícil. Por ejemplo, son pocas… Bueno, no lo voy a decir, pero son una garantía las mujeres”, expresó.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si la consejera Carla Humphrey debería encabezar al INE, pues es una decisión que debe asumir la Cámara de Diputados.

“Eso no me corresponde a mí, eso lo tienen que decidir en el Congreso y luego creo que el Consejo del INE. Lo que sí, es que me consta que las mujeres son muy responsables y son honestas”, enfatizó.

Afirmó que él ha sido un precursor de la participación de las mujeres en la política, pues primero integró a un importante número de mujeres en su gabinete, cuando gobernó la Ciudad de México, y luego impulsó que la mitad del Congreso estuviera integrado por ellas.