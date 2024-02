ONG defienden “autoridad moral” de Córdova

Al reiterar la convocatoria para la movilización del próximo domingo, líderes de organizaciones civiles defendieron la participación del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, como el único orador del evento por considerar que tiene “autoridad moral” para ocupar el lugar.

Amado Avendaño, representante del Frente Cívico Nacional (FCN), mencionó que la decisión de nombrar al exconsejero como el encargado del mensaje en la marcha fue unánime, pues lo consideraron la mejor opción.

“Si le gusta o no al señor que vive en Palacio, es problema de él, nosotros estamos enviando un mensaje a la ciudadanía: vamos a defender nuestra democracia. Me parece que Lorenzo es uno de los personajes con más autoridad moral para la defensa de la democracia para el país… Nosotros no le ponemos límite a los oradores ni les tiramos línea, la verdad es que no tenemos idea de lo que va a puntualizar Lorenzo Córdova”, dijo en conferencia de prensa.

Fernando Belauzarán agregó que están “orgullosos” de que Córdova Vianello lleve el discurso, debido a su cargo anterior el cual lo hace conocedor para cuidar la legalidad del movimiento ante la autoridad electoral.

“Estamos muy orgullosos de que Lorenzo Córdova vaya a hablar en este momento, porque efectivamente la democracia está bajo acecho, ataque permanente, en peligro… nos sentimos perfectamente representados como ciudadanos”, comentó.

Aunque no emitirán mensaje alguno, también lo acompañarán el expresidente del IFE, José Woldenberg; el exministro José Ramón Cossío, y la exmagistrada María del Carmen Alanís.

Amado Avendaño aseguró que la movilización no está relacionada con la coyuntura política y no se hará proselitismo, pues aseveró que el movimiento seguirá adelante más allá del 2 de junio, cuando se celebren los comicios, con las mismas exigencias.