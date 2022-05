ONU-DH celebra creación del Centro Nacional de Identificación Humana

La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión del Gobierno de México por la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (Centro Nacional), que ayudará a avanzar en el problema de crisis forense que afecta al país.

El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado señaló que en el más reciente reporte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada tras su visita a México, se expresó una profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país, debido a que hay 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

“Por ello, la iniciativa del Presidente de la República, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, constituye una noticia positiva y alentadora. De contar con los recursos necesarios, el Centro Nacional puede constituir una efectiva herramienta para atender las demandas sobre la búsqueda, la localización y la identificación de las personas desaparecidas que han fallecido, así como para el respeto y la restitución de sus restos”, aseveró en un comunicado.

leer más Segob busca dar respuestas a familias con Centro Nacional de Identificación Humana

En este sentido, detalló que es importante la participación de las familias, por ello debe estar asentada en las reformas, además, para que la nueva institución alcance sus objetivos, dependerá de la apertura y colaboración de las fiscalías, los servicios forenses y otras instancias competentes, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, así como la coordinación sistémica de todas las instituciones.

El organismo internacional hizo un llamado al gobierno federal a adoptar herramientas que aún no han sido creadas, como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas y el Programa Nacional de Exhumaciones.

“La creación del Centro Nacional es una ocasión propicia para reiterar la necesidad de que el Estado mexicano en su conjunto adopte e implemente medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas, así como para asegurar la búsqueda en vida y la reparación integral de las víctimas”, detalló.

lemm.