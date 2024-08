¿Operativos quirúrgicos por el fuero?

Y en estos días en los que se están conociendo casos de futuros legisladores que tienen pendientes con la justicia, a los que se suman otros que los traen arrastrando de tiempo atrás, nos hacen ver que habrá que estar pendientes de si tendrán que ir diseñando operativos qurúrgicos para poder llegar al Congreso a asumir sus futuros cargos y su respectivo fuero. Nos comentan, por ejemplo, el caso de Javier Corral a quien en Chihuahua consideran prófugo de la justicia, luego de que la fiscalía anticorrupción de la entidad no pudiera cumplimentar una orden de aprehensión en días pasados. Se ha conocido que en ese caso un juez giró esa orden por el presunto delito de peculado. El expanista habría obtenido por lo pronto una suspensión provisional y será el próximo 27 de agosto cuando se realice la audiencia incidental que determina si esa suspensión se vuelve o no definitiva. Hay otros casos como el de Ricardo Anaya, donde ya se verá si se requiere o no también eso del operativo quirúrgico. Pendientes.