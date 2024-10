Opiniones distintas entre trabajadores

Luego de que se realizó la tómbola judicial en el Senado, donde se decidió quiénes serán votados en junio del 2025 y quiénes van para la jornada de junio del 2027, entre algunos trabajadores del Poder Judicial avanza la idea de levantar el paro de labores que horas antes se había dicho que se mantendría de manera indefinida. Pero no todos están en la misma idea, pues también hay quienes consideran que continuarán la llamada “resistencia judicial”. Nos dicen que aunque hay compromisos en esos temas, no todos ven claridad e incluso denuncian opacidad o pocas garantías en su cumplimiento. Una de las decisiones importantes en esta semana que comienza será la que tomen los integrantes del Consejo de la Judicatura sobre el particular. Por lo pronto, pendientes.