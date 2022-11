Oposición acusa ofensiva de Morena contra INE por Reforma Electoral 

El PRI, PAN, PRD y Grupo Plural reprocharon que Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador hayan emprendido una ofensiva en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de dos frentes: con la reforma electoral que promueve su extinción y con su estrangulamiento presupuestal.

Luego de que se dio a conocer la propuesta presupuestal que plantea un recorte por cuatro mil 475 millones de pesos al órgano electoral, representantes de distintas fuerzas políticas que fueron consultados por La Razón ratificaron su respaldo al instituto y señalaron que todo forma parte de la estrategia del Gobierno federal en contra del árbitro electoral.

El senador del PRI, Mario Zamora, señaló que es claro el cierre de filas del bloque opositor en el Senado para defender al INE ante los embates del Gobierno federal y de Morena.

“Hay un árbitro que fue el árbitro en tu juego y pitó muy bien el juego, metiste más goles, te levantó la mano, ganas, y ya que ganaste vas a tener otro juego y dices que reforzaste el equipo, que ahora estás mucho mejor, a pesar de eso estás dale, dale y dale que quieres que el árbitro sea tuyo, ¿por qué será?, ¿por que sentirá que si no está el árbitro con ellos pierden el juego?” , manifestó el priista.

Aseveró que, por eso, la sociedad mexicana debe estar atenta ante la ofensiva gubernamental en contra del INE: “Lo quieren estrangular presupuestalmente, que la sociedad lo vea, que vea lo que está haciendo este gobierno, que en el discurso dice que es invencible, que la gente los quiere, pero que forzosamente quiere que el árbitro juegue de su lado”.

te puede interesar

Beatriz Paredes: El mejor aval del PRI rumbo a 2023 son los resultados del Gobierno mexiquense

Al respecto, el senador del PAN, Damián Zepeda, manifestó que es evidente que el pleito frontal de Morena y el Gobierno federal con el INE es para debilitarlo, ya sea por la vía legal o la presupuestal.

Dijo que aunque todas las instancias deben hacer un ejercicio de austeridad, el recorte por cuatro mil 475 millones es irracional, al igual que los ajustes que ha hecho Morena en años anteriores, mediante los que ha puesto en riesgo su capacidad operativa.

“Es un pleito frontal entre Morena y el Gobierno con el árbitro electoral, es evidente que lo quiere debilitar, ya sea por la vía legal o presupuestal. Entiendo que todos hay que hacer un ejercicio de austeridad, pero lo que me preocupa es que ya tiene varios años haciendo recortes irracionales que le hacen al INE que ponen en riesgo su capacidad operativa, como con la revocación de mandato” , declaró.

Estimó que se debe encontrar un mecanismo para blindar, desde la Constitución, los recursos de todos los órganos autónomos para evitar recortes como los que realiza el Gobierno federal al INE.

te puede interesar Supuesto pacto para la Electoral desata duro choque PRI-MC

Por su parte, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, señaló que la insensatez política del gobierno federal y de Morena sólo es para controlar los procesos electorales al capturar al INE a su favor, sin que señalen las faltas que cometen.

“Lo estamos viendo con las corcholatas que llevan más de un año haciendo proselitismo y violando el principio de equidad en la contienda, por lo que ahora quieren actuar con impunidad con un órgano sin independencia, autonomía ni profesionalización” , aseveró.

Al respecto, el senador Germán Martínez, del Grupo Parlamentario Plural en el Senado, difundió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que ratificó su respaldo al órgano electoral ante los embates gubernamentales.

“(La credencial electoral) la quieren falsificar con la reforma, no nos debemos dejar, el INE es del todos, no tiene dueño, yo defiendo una credencial confiable, no chafa ni pirata, yo defiendo un INE de todos, no del Gobierno ni de ningún partido, yo defiendo la democracia y defiendo a México” , remarcó.

DGC