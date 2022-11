Prioridad defensa del INE y no coaliciones: Marko Cortés.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la prioridad en este momento no son las alianzas electorales o coaliciones, sino defender al Instituto Nacional Electoral (INE) ante una posible Reforma Electoral.

Al encabezar la Reunión Plenaria de las y los diputados locales adelantó que Acción Nacional irá por delante en la defensa del INE, y por ello acudirá a la macha el 13 de noviembre sin colores partidistas para acompañar a la sociedad civil, porque si no hay libertad de decidir no hay México con futuro.

Si no hay un INE autónomo, un Tribunal autónomo, no hay un México con oportunidades y esa sí es la cruzada

En este contexto dijo que en los siguientes días se viene una lucha por la libertad y la democracia, pues criticó que el Gobierno federal ha estado presionando a los estados, legisladores federales, locales y municipios por el tema.

Dijo que es necesario ser es valientes para poder cuidar y defender a México, con la mirada en alto, con la convicción de que están haciendo lo correcto, sabedores de que son la mejor oposición, pero también la mejor opción.

Con nosotros no se vale la presión, con nosotros no se vale el chantaje, con nosotros son las razones, las convicciones, las propuestas y ahí sí siempre encontrarán una mano extendida para construir en lo que es mejor para México, esa es la gran diferencia de Acción Nacional, a nosotros no nos van a doblar, a nosotros no nos van a vencer