Oposición asegura que plan de MC no preocupa

Partidos de oposición aseguraron que la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República no les preocupa, debido a que siguen la estrategia de dividir el voto y favorecer a Morena.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, sostuvo que MC sigue con su estrategia de favorecer a Morena y jugar por su cuenta, puesto que es un acuerdo que tenían desde el inicio.

“Realmente no nos preocupa, porque siguen empecinados en participar por su propia cuenta, pero a final de cuentas están jugando la estrategia de la Presidencia de la República que traían acordada desde sus inicios”, añadió.

Señaló que el partido sólo busca dividir el voto y favorecer a Morena, por ello, dijo, es necesario decirles a los simpatizantes de esa fuerza política que su voto sólo ayudará al partido oficial, pues les han mentido acerca de sus intereses.

La secretaria general del PAN, Nohemi Luna, calificó la candidatura de los naranjas como “ridícula”, ya que conoce a Jorge Álvarez Máynez desde el 2010, cuando era diputado por Zacatecas y pertenecía al PRI.

“El PRI no le dio la candidatura de alcalde en Guadalupe, Zacatecas, se declaró candidato independiente y después fue a Nueva Alianza; si eso significa la nueva política me parece bastante ridículo, porque ni es joven, ni es nuevo, además que no representa una alternativa real”, puntualizó.

La panista sostuvo que sólo se encuentran jugando a dividir a la oposición y en “hacerle el caldo gordo a Morena”, lo que le parece malo para el momento en que vive el país. “Que terrible que dividan a la oposición y que se presten a hacer el juego sucio de Morena”, aseveró.

El miércoles, MC dio a conocer que su precandidato presidencial será Jorge Álvarez Máynez, quien se desempeñaba como coordinador de MC en la Cámara de Diputados.