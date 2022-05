Oposición cierra campañas con críticas hacia Morena

De los arranques de los cierres de campaña rumbo a las elecciones para renovar seis gubernaturas, los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudieron a respaldar a sus candidatos en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

Por el contrario, el candidato de la coalición Va por México en Durango, Esteban Villegas, llevó a cabo su evento de cierre sin la presencia de los líderes de las tres fuerzas políticas este domingo.

En compañía de la candidata a la alcaldía de Canatlán, Verónica González, llamó a no permitir que gobierne alguien “de fuera, porque además no se conoce lo que vayan a hacer” y también habló sobre los demás contendientes, a quienes llamó “desesperados” que intentan desestabilizar la elección, por lo que pidió no “caer en provocaciones”.

César Verástegui, El Truko, de Va por Tamaulipas, arrancó sus cierres el sábado acompañado de los secretarios generales de los partidos de la coalición; sin embargo, el líder priista, Alejandro Moreno, acudió a respaldarlo este domingo.

Quien también realizó mítines ayer fue Carolina Viggiano, abanderada de la misma alianza en Hidalgo, donde sólo fue acompañada de militantes de los tres partidos durante un evento en el municipio de Huejutla.

Estaremos vigilantes en las casillas para cuidar el voto de los ciudadanos y denunciar irregularidades. También estaremos preparados para defender nuestros triunfos

Marko Cortés

Líder nacional del PAN

No obstante, dos días antes fue arropada por el dirigente panista Marko Cortés, quien acudió al primero de tres eventos de cierre de Viggiano, el cual se llevó a cabo en el municipio de Ixmiquilpan. Se espera que el último sea en Pachuca.

Asimismo, acudió al cierre de Teresa Jiménez en Aguascalientes, quien también fue acompañada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

Ante los asistentes, el dirigente panista arremetió una vez más contra la Cuarta Transformación, a la que acusó de querer “adormecer” a la población con programas clientelares que generan dependencia y pobreza.

En tanto, Leslie Hendricks, también fue respaldada este sábado por Alejandro Moreno, quien aprovechó para pronunciarse en contra de Morena por los audios difundidos en los que se le escucha hablar sobre la violencia contra la prensa.

En su mensaje, acusó al partido de buscar intimidar, asustar y amedrentar “pero desde aquí le decimos a Morena y al Gobierno federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente, con todo, con la razón, con la ley y con la Constitución”, afirmó.

Por Oaxaca, el candidato del PRI y PRD, Alejandro Avilés, realizó un evento en el auditorio Guelaguetza a donde lo acompañó el gobernador Alejandro Murat; Natividad Díaz, del PAN, realizó un breve mitin en San Agustín Loxicha.

Laura Fernández, candidata del PAN y PRD en Quintana Roo, realizó una caminata por la zona maya el sábado y la tarde del domingo cerró en Playa del Carmen.