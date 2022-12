Oposición critica la política exterior “injerencista” de 4T

Los partidos de oposición denunciaron una política “injerencista” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual comenzó a tener consecuencias, dijeron, luego de la expulsión del embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, recordó y reclamó las declaraciones del Ejecutivo federal, que señalan que la mejor política exterior es la interior.

“Perú expulsó al embajador de México y le dieron pocas horas para salir del país. Qué bueno que Andrés Manuel López Obrador es experto en diplomacia, porque su injerencia ya está teniendo consecuencias. ¿Dónde quedó su trillada frase de que la mejor política exterior es la interior?”, manifestó.

El martes, el gobierno de Perú concedió 72 horas al embajador Pablo Monroy para dejar el país sudamericano, debido a que las autoridades de esa nación consideraron que se entrometió en la política interna, al gestionar el asilo a la familia del depuesto presidente Pedro Castillo.

Ante esta situación, senadores de oposición reprocharon al Gobierno de López Obrador por el “daño” que le ha causado a la diplomacia mexicana, al generar conflictos con tantos países, como ahora sucedió con Perú.

El integrante del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, apuntó que la administración federal se ha dedicado a afectar las relaciones de México con otras naciones e incluso con organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Apuntó que así como ahora México entró en conflicto con Perú, al grado de que fue expulsado el embajador Monroy, antes también provocó confrontaciones con España, Ucrania, Panamá y hasta con sus aliados del T-MEC, Estados Unidos y Canadá.

En el mismo sentido se expresó el coordinador del PAN, Julen Rementería, quien dijo que la expulsión del embajador mexicano en Perú obedece a la “política injerencista” del mandatario.

“Se confirma la ruptura de las relaciones diplomáticas (sic) entre México y Perú, y esto es consecuencia de las acciones de un gobierno injerencista, incompetente y con una alta carga ideológica de López Obrador”, indicó.

El PRI en la Cámara alta lamentó que mientras durante años México se distinguió por su trabajo diplomático, este Gobierno se haya dedicado a “echar por la borda” la política internacional.

El senador priista Manuel Añorve señaló la responsabilidad del Gobierno de López Obrador en la expulsión del diplomático, y dijo que es una consecuencia del mal encauzamiento que se le ha dado a la política exterior.

Para el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, como resultado de una política de relaciones internacionales “errática”, el país ha comenzado a aislarse del mundo y no ha conseguido ocupar cargos relevantes.

En conferencia de prensa, calificó como “lamentable” la política “de intervención directa” que el país ha llevado y que “no habíamos visto en otras circunstancias”, pues consideró que con esto se afecta las relaciones que durante varios años sostuvo México con Perú.

“Hay que recordar que no es la ideología lo que demanda regir las relaciones exteriores del país, no es el interés de un presidente, son los intereses de todas y todos los mexicanos”, dijo.

Al referirse al tema, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, indicó que la declaración del embajador mexicano como persona non grata por parte de las autoridades peruanas, revela “qué tipo de gobierno es”.

“Porque es muy conocida la política exterior mexicana de tender la mano a nuestros países hermanos; hay una larga tradición de que México ofrece asilo político, como lo ha hecho ahora con la familia del expresidente Pedro Castillo y, como lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, no hay ninguna razón, no hay causa justificada para declararlo persona non grata.

“Qué bueno que, de manera respetuosa, pero firme, el Presidente se pronuncie en favor de que se respeten las democracias, los gobiernos democráticos, y que se mantenga esta tradición que tiene muchos años en nuestro país”, subrayó.