Oposición frena extra para ley de revocación

Morena y sus aliados fracasaron en un segundo intento para convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones para avalar la legislación secundaria en materia de revocación de mandato; en sólo 24 horas, la llamada 4T vivió un deja vu ante una monolítica oposición que hizo valer su minoría para achicar a la mayoría en el Congreso de la Unión.

Con una asistencia de 37 legisladores –estuvieron presentes Joel Padilla, del PT, y Fabiola Loya, de Movimiento Ciudadano, quienes no acudieron a la sesión del miércoles–, se registró una votación de 24 sufragios a favor y 13 en contra, por lo que Morena, PVEM, PES y PT fracasaron en su búsqueda de la mayoría calificada de las dos terceras partes.

Desde antes de que iniciara la sesión, el bloque opositor anunció que mantendría el cierre de filas para detener a la mayoría morenista.

En el debate, que duró tres horas, y se desarrolló en medio de algunos gritos e insultos, la votación confirmó que los legisladores de oposición no se dividieron, como ha sucedido otras veces.

En la sesión, la expectativa estaba en el voto de los emecistas y del petista Joel Padilla, quien le habría dado el extraordinario a Morena si hubiera asistido a la Comisión Permanente del miércoles, pero la cúpula de ese partido lo envió de vacaciones y dejó a su suplente, quien salió del quirófano hace unos días.

Como lo anunció desde el miércoles por la noche, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado dio una conferencia antes del inicio de la sesión para ratificar que votarían en contra del periodo extra, y aclaró que no había hablado directamente con la diputada de MC, Adriana Medina, cuya inasistencia, por un contagio que padeció en 2020 de acuerdo al documento que puso en redes, complicó la votación el miércoles pasado. El líder emecista no confirmó o descartó si tiene Covid-19 o si falsificó el certificado; sin embargo, legisladores de Morena confiaron que Medina ya “había sido convencida” de dar su a voto a favor de la 4T, por lo que le se le obligó a ausentarse por haber sido víctima de la pandemia.

Como si fuera quiniela, los panistas pronosticaron y acertaron el resultado de la votación, por eso sorprendió cuando Dante Delgado respondió desde su escaño con voz ronca que estaba a favor de dictamen.

Ese fue el único instante, tres segundos, que la 4T tuvo en la bolsa el extraordinario para celebrarse al día siguiente, y que representaba cumplir la exigencia presidencial, además de no haber gastado en decenas de pruebas covid, despliegue de logística para tres sesiones, alimentos y pasajes de avión, gastos en hospedaje de legisladores, asesores y ayudantía.

Sin embargo, ante las cejas levantadas de legisladores del bloque opositor, aplausos y gritos festivos de los legisladores de Morena y sus aliados porque Delgado había “corregido el camino”, el senador por Veracruz se repuso del lapsus y modificó su voto para hablar, en tono gutural que iba en contra.

“Lo traicionó su espíritu democrático”, ironizó el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, lo que provocó risotadas entre los escaños.

En la sesión no faltaron los gritos, como cuando subió a tribuna el senador del PRI, Manuel Añorve, a quien acusaron de “cínico”, a lo que el senador del PRI por Guerrero respondió: “no es con gritos como nos van a callar, es con argumentos, aquí está la Constitución”; subrayó que con legislaciones fast track, como ocurrió con la consulta popular, se convierten en un fracaso.

La senadora panista Xóchitl Gálvez pasó a la tribuna con una pizarra: “Les voy a enseñar la regla de tres”, les dijo a los morenistas y reiteró que el bloque opositor cuenta con los votos suficientes para frenar el extraordinario en la Permanente.

La secundó Kenia López Rabadán quien explicó que “iba a traer una calculadora, pero a algunos se les va a complicar, pero aquí tenemos ábacos”, expresó para cuestionar el discurso de Morena y sus aliados por repetir que la revocación de mandato es una exigencia ciudadana.

“A mí me preocupa muchísimo que ustedes hablen de defender al pueblo, porque al pueblo no le interesa la ley de revocación de mandato, al pueblo le interesa comer, le interesa vivir le interesa estar seguro, sobre estos temas pareciera que en este Congreso ustedes no quieren hablar”, remató.

El dato: Una partida especial cercana a los cuatro mil millones de pesos es lo que el INE ha solicitado a la Cámara baja para poder realizar la Consulta Popular sobre la revocación de mandato.

AMLO arremete contra Vázquez Mota y Osorio Chong

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del bloque opositor conformado en el Congreso por frenar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la norma reglamentaria para la revocación de mandato.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, criticó en especial al coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la senadora panista Josefina Vázquez Mota.

“No quieren, primero todo este bloque conservador, corrupto, reaccionario, se agrupa para que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto, para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres. Ahí están unidos todos Josefina Vázquez Mota con (Miguel Ángel Osorio) Chong y otros”, denunció.

López Obrador también llamó hipócritas a los de la oposición que votaron en contra para estar en contra de la revocación de mandato.

“¿Y el discurso de tantos años?, fue pura demagogia lo que ellos planteaban de la democracia participativa, del referéndum, del plebiscito, de la consulta. Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente continúe o que se vaya”, indicó.

Con información de Sergio Ramírez