Oposición lleva al límite definición por mezcla de consulta, primarias, encuesta...

A cinco días de que se cumpla su propio plazo para presentar el método a través del cual el bloque opositor consultará a la ciudadanía y a sus simpatizantes para elegir candidato presidencial, la coalición Va por México aún evalúa una propuesta mixta de componentes que integrarían el mecanismo, sin un perfilamiento definido.

En el aterrizaje de ideas, por lo pronto, Va por México (VXM) aceptó el planteamiento ciudadano de ir a elecciones primarias para elegir abanderado, de manera conjunta con el Frente Cívico Nacional (FCN), organización de la sociedad civil que puso sobre la mesa esta propuesta.

El vocero del Frente, Amado Avendaño, aseguró que otro de los logros de la sociedad civil respecto al método de selección de candidato presidencial de la oposición es bajar drásticamente el número de firmas de apoyo ciudadano que debe reunir cada aspirante para ingresar al proceso, y que el PAN planteó, en un inicio, que fuera un millón.

“Lo de las firmas del millón sí bajan, me parece que son en el orden de 240 o 250 mil firmas; ése es un acuerdo ya alcanzado y ya no se ha vuelto a mencionar, ya que es un hecho”, afirmó.

Yo creo que debe ser un pull de todo: debates y votos, para que todos participen; no es contradictorio. Lo que se está discutiendo es cuánto vale cada uno, así como la organización de todo, pero sí hubo apertura

Guadalupe Acosta, Integrante del FCN

En entrevista con La Razón, dijo que hay varios avances, pero están todavía en proceso de maduración y se darán a conocer hasta el siguiente lunes. Sostuvo que este viernes se termina el proceso de diálogo entre PAN, PRI, PRD y la sociedad civil, para cristalizar el método final.

Explicó que la propuesta es que el voto electrónico, voto en urnas, debate y encuesta vaya en un mismo proceso de elecciones primarias, aunque aclaró que falta ver en qué dimensión colocan los partidos a cada una, ya que son todas componentes importantes para la selección del abanderado presidencial.

“Ellos (PAN, PRI y PRD) están abiertos a todo y lo de las elecciones primarias también lo aceptaron; sólo falta ver cómo lo van a hacer, si con elecciones en urna, electrónicas o encuestas”, manifestó.

Destacó que, por su parte, Leonardo Valdés Zurita, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), busca hacer una propuesta de un órgano independiente para construir el proceso de elección, pero lo están viendo directamente con los dirigentes de los partidos.

A pesar de que el activista no adelantó el método concreto de selección de candidato, dijo que sí hubo una fuerte disposición de los tres partidos por escucharlos y llevar sus demandas como ciudadanos, y detalló que sólo falta “planchar” cómo se llevarán a cabo las elecciones primarias, si con voto electrónico, en urna, debates o encuesta, aunque lo preferente es que sean todas juntas, dijo, como se pidió.

Lo de las firmas del millón sí bajan, ése es un acuerdo ya alcanzado. Ellos están abiertos a todo y lo de las elecciones primarias también lo aceptaron, sólo falta ver cómo lo van a hacer, si con elecciones en urna, electrónicas o encuestas

Amado Avendaño, Vocero del FCN

“Falta ver qué valoración le dan a cada uno de los procesos y eso es lo que al final nos tienen que decir” el lunes, indicó.

Avendaño mencionó que también se encuentran a la expectativa de ver cómo quedaron al final en el método, con todas las demandas que plantearon, pues aclaró que ya no van a llevar a cabo el proceso de elecciones primarias por su lado, como lo había anunciado el FCN, ya que VXM aceptó organizarlas de manera conjunta.

“Nosotros lo íbamos a hacer de manera individual, pero ya no, porque ellos decidieron hacerlo; por ello, ahora va a ser de manera conjunta y sólo falta ver cómo se hará al final el proceso”, insistió.

Apenas el martes pasado, las secretarias generales del PAN, Cecilia Patrón; PRI, Carolina Viggiano, y PRD, Adriana Díaz, aseguraron que lo importante del proceso era la sociedad civil y sus demandas, por lo que los foros donde recogerían sus necesidades y demandas son vitales para elaborar un documento legal que dé forma a la plataforma 2024-2030.

Patrón adelantó entonces que el tema de las firmas era algo en lo que iban a flexibilizarse, debido a que era un reclamo de la sociedad civil y algunos aspirantes.

Guadalupe Acosta Naranjo, también integrante del FCN, ratificó que seguía en construcción el método, pero sostuvo que los partidos han tenido una gran disposición de avanzar en conjunto.

“Está en negociación y sí se abrió la posibilidad de la consulta con los ciudadanos, aunque falta revisar los detalles finales. No queremos ocultar nada, falta terminar el proceso, pero lo que es un hecho es que la ciudadanía participe”, dijo.

Subrayó que el mayor logro es que los ciudadanos participen, y por ello, dijo que el mejor método es que haya un conjunto de todas las herramientas (debate, encuesta y voto), para que todos participen.

“Yo creo que debe ser un pull de todo: debates y votos, para que todos participen; no es contradictorio. Lo que se está discutiendo es cuánto vale cada uno, así como la organización de todo, pero sí hubo apertura”, añadió.

Acosta Naranjo agregó que no vale la pena ir cada quien por su lado, ya que es un desgaste, pero como accedieron, unificarán los procesos. Señaló que están a buen tiempo de tomar definiciones, pero cuidando los procesos para que no caigan en irregularidades con el INE y evitar lo que está reproduciendo Morena, con las giras de sus aspirantes.

Oposición prevé elegir candidato con consulta

Para elegir a la mujer o al hombre que abanderará la candidatura presidencial en el 2024, la alianza Va por México recurrirá a una “consulta ciudadana en tiempo y forma” para no caer en una ilegalidad como la de Morena y su proceso adelantad, sobre el cual ya alistan denuncias ante las autoridades electorales.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que mientras el partido guinda continúa con “esa campaña violando las normas electorales”, en la alianza opositora “tenemos especial atención en respetar la ley y consolidar nuestra plataforma”.

Sin dar mayores detalles, pues éstos se difundirán el próximo lunes, adelantó que dicha consulta busca incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones y el planteamiento de la propuesta política que presentarán para el 2024.

Mencionó que se recurrirá a la ciudadanía sobre cómo edificar la plataforma de la alianza y quién va a “construir” al frente opositor “cuando la ley nos lo permita”.

“Lo que estamos haciendo es construir el método para nosotros, consultar a las y los ciudadanos y verdaderamente empezar a construir nosotros, de una manera responsable, un método, porque es un método y no quiero que se confunda: el método que vamos a hacer es para consultar quién va a encabezar el que construya el frente de nosotros, para no confundir, como están éstos (Morena) en una campaña abierta y desatada ya a la candidatura a la Presidencia”, dijo.

Moreno Cárdenas insistió en que su ruta no será la misma que Morena, porque no hacen una campaña política para alguien en específico.

Al criticar el proceso interno que la 4T inició este lunes de manera formal, acusó que se trata de una “campaña de Estado” que utiliza recursos públicos, por lo que pidió a las autoridades electorales actuar para garantizar la equidad y fortalecer su propia autonomía.

“Es una campaña de Estado, una elección de Estado. No les importa el país, están dilapidando los recursos públicos. Hay que hacer un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), porque, ¿qué es lo que hay que hacer? Garantizar equidad, que se cumpla la norma, que se fortalezca su autonomía y su independencia, pues lo que es claro a los ojos de todos es que no sólo hay una campaña adelantada, sino un despilfarro, porque han tapizado el país (de espectaculares)”, aseveró.

Por ello, también anunció que ya se han comenzado a documentar las violaciones a la norma electoral cometidas por los morenistas, para luego presentar las denuncias correspondientes.

“Todas las violaciones que se hagan sistemáticamente a la norma electoral, a la Constitución, a cualquier regla que garantice el cumplimiento, transparencia y responsabilidad de quienes participen, nosotros habremos de presentarla (la denuncia) como partido y como coalición. Estamos en ese compromiso… Nosotros no podemos caer en la ilegalidad, porque ¿vamos a criticar la ilegalidad y vamos a hacer lo mismo? No. Nosotros respetamos la ley y respetamos las instituciones”, finalizó.

Bloque opositor rechaza tardanza en la decisión

El bloque opositor en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión negó que vaya tarde en el método para definir al candidato de Va por México a la Presidencia de la República y señaló que están cuidando que el proceso sea apegado a la ley.

Señaló que el ejercicio que lleva a cabo Morena para nombrar a la o el coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación se trata de una “cortina de humo”, para distraer a la opinión pública de los grandes problemas nacionales.

“Obviamente, no vamos tarde, porque vamos cuidando bien el proceso, para no violentar, precisamente, la norma. Yo escuché por ahí un argumento que me pareció muy ejemplificador, es como si de repente vamos a apuntarnos a correr un maratón y alguien, o sea yo, digo: ‘voy a empezar a correrlo una hora antes’. No se puede, es ilegal, me van a descalificar. Pues aquí pasa lo mismo”, aseveró Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, quien opinó que Morena se ha distinguido por violar la ley, por lo que la oposición se apegará a la norma.

“Yo creo que, de manera intencionada, se está distrayendo a la opinión pública. Los problemas verdaderos están afectando a la sociedad mexicana. Hay muchos problemas reales y me parece que la temática electoral ha resultado un distractor muy útil para que el gobierno no cumpla con sus responsabilidades. Es una cortina de humo”, expuso la senadora del PRI y aspirante presidencial, Beatriz Paredes.

Aseguró que Va por México tendrá “gallo o gallina”, según sea el caso, y reiteró su intención de participar en este proceso de elección, porque “no tengo cola que me pisen”.