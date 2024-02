Oposición está perdida, asegura AMLO; porvenir en México “tiene rostro de mujer”

Al reconocer que ha temido por su vida, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la oposición aunque se ha portado bien, “está perdida” porque no han entendido la transformación; aseguró que el porvenir del país viene y “tiene rostro de mujer”, luego de calificar a Claudia Sheinbaum como una mujer de convicciones y principios, honesta y con muchos méritos.

En entrevista con la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red, AMLO aceptó que le dolería mucho no poder encontrar a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, aunque “todavía tenemos tiempo y vamos bien. Fue una maraña (…) no porque el Estado haya ordenado desaparecerlos, sino porque encubrió”.

El político tabasqueño advirtió que hay una intromisión de Estados Unidos en las elecciones mexicanas, a través de la organización que encabeza Claudio X. González, a la cual entrega dinero.

En la conversación de poco más de dos horas y 10 minutos, el mandatario habló de diversos temas nacionales e internacionales. La periodista preguntó de forma directa: ¿Ve fuerte a la oposición?.

López Obrador aseguró que no. “Se han portado bien, porque no pasa de insultos. Están perdidos porque no han entendido que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos, como son racistas y clasistas no quieren aceptar que el pueblo participe, para ellos el pueblo no existía”.

Refrendó su confianza en que habrá continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación iniciado en nuestro país en 2018 cuando asumió la Presidencia.

“Hemos logrado la transformación en el país, hay resultados, está bien el relevo generacional, nos va a ir bien, el porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer, además no debe uno tener mucho apego ni al poder ni al dinero”, reiteró.

Más adelante fue cuestionado sobre cómo ha sido la relación con los poderes Legislativo y Judicial. Admitió que “ha sido bastante tirante porque el Poder Judicial, y no sólo en México, sino es un fenómeno de América, está muy sometido a las oligarquías, está al servicio del poder económico.

“Los jueces, magistrados, ministros no se preocupan por impartir justicia, no les importa el pueblo, están al servicio de los que se creen dueños de los países, del poder económico. Eso sucede aquí”, apuntó.

-¿Ha temido por su vida?

“Sí, pero no pienso en eso, además pienso que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Tú sabes que al Presidente de México antes lo cuidaban ocho mil elementos del Ejército, un ejército de élite, desapareció, ahora hay una ayudantía de 15 compañeros que no son elementos de Policía, Marina o Ejército”.

El Jefe del Ejecutivo federal al referirse a la relación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que ha sido cordial, e incluso, reveló que le solicitó intervenir en el caso de Julián Assange, ya que se trataba de un acto injusto.

“Es respetuoso, lo de Assange se lo traté, le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, era una injusticia. Me dijo que iba a pensarlo, no hubo negativa. Yo espero que lo liberen, es una gran injusticia”, resaltó.

AMLO insistió en la necesidad de atender las causas de la migración y la premisa de que la violencia no puede resolverse con más violencia o medidas punitivas como en El Salvador con Nayib Bukele, y pidió a la ONU actuar con mayor energía ante los conflictos internacionales.

Después de señalar a la periodista rusa que lo dejó “como limón exprimido”, el mandatario mencionó que mandó a limpiar con unos brujos la silla presidencial “embrujada” que dicen hay en Palacio Nacional.