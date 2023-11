Oposición pide a titular de la SEP que renuncie

Diputados de oposición lanzaron múltiples reclamos a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, a quien le advirtieron que la denunciarían por presuntamente “mentirles”; además, le exigieron renunciar, pero también la instaron a revirar al movimiento de la 4T y le demandaron respuestas a varios temas, como la atención a escuelas afectadas por el huracán Otis o los saldos del nuevo modelo educativo.

Un momento álgido dentro de las más de cuatro horas que duró el encuentro, se vivió cuando la priista Cynthia López Castro, se paró a lado de la funcionaria en su mensaje inicial, con un cartel que decía “Por el bien de los niños, renuncie”.

Desde su asiento, la vicecoordinadora morenista, Aleida Alavez, le exigió que se retirara, pero la priista se negó hasta que la presidenta de la Comisión, Flora Tania Cruz, se lo pidió por tercera ocasión.

Cuando llegó su turno de hablar, los guindas Alberto Batun y Miguel Ángel Navarrete rodearon a López Castro en el atril con pancartas en respaldo a la SEP y una fotografía de la diputada, acusándola de quemar los nuevos libros de texto, lo que no molestó a la priista y hasta pidió que se quedaran en lo que terminaba.

La priista calificó de cobarde que la secretaria compareciera ante la Comisión y no ante el pleno, como sí lo hicieron sus antecesores, para responder por qué sólo se destinaron 17 páginas de matemáticas en los nuevos libros o por qué se incluyeron discursos que, dijo, “polarizan”.

La educación es un derecho de todas y todos y no un privilegio de unos cuantos. Nunca más una educación para el privilegio, el individualismo y la productividad ciega, que margine y discrimine lenguas, culturas o identidades

Leticia Ramírez

Titular de la SEP

Además de decirle a la secretaria que “renuncien si no pueden con el cargo”, le anunció que la denunciará por, presuntamente, mentir bajo el juramento de no hacerlo, al no aclarar el saldo de planteles dañados en Acapulco.

A esto, Leticia Ramírez respondió: “Así me educaron, así educo, yo no voy a donde no me invitan, me invitaron aquí y aquí estoy, dando la cara, porque también es una característica, no somos cobardes, hay una característica de este gobierno y damos la cara defendiendo los puntos de vista que nosotros tenemos y sabemos escuchar y podemos llegar a acuerdos”.

Aclaró que hay mil 224 escuelas que tuvieron afectaciones en Acapulco y Coyuca, y que 445 registran daños mayores, de las cuales sólo se han revisado 370.

Al pronunciarse ahora a nombre del PAN, la exmorenista Adela Ramos le sugirió a la secretaria recuperar su “esencia” y dejar el servilismo en nombre de la educación, y también le reclamó no haber defendido un mejor presupuesto.

“Es inútil pedir cuentas ante este gobierno que desvía las respuestas. Maestra Lety, sabes que te respeto y esto no es personal, sin partidos, sin pasiones, sin política: Tú eras águila, no patito, aquella luchadora social en el sindicato, tienes capacidad para poder corregir el camino de nuestra Secretaría, maestra querida, yo lo acabo de hacer.

“Creeme, tengo la conciencia en paz y puedo levantar la cara a mi México porque tenemos que estar antes que el servilismo… No es contra ti, Lety, lamentablemente sí cuesta, es difícil dar el paso, yo te conmino a retomar tu esencia, a levantarte de esas rodillas y abrazar la causa y el deber”, dijo.