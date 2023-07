Oposición “rasura” a 20 aspirantes ciudadanos; entran 10 de partidos

De los 33 aspirantes que ingresaron documentos y solicitud para conducir la construcción del Frente Amplio por México rumbo al proceso electoral del 2024, el comité organizador dejó fuera a 20, todos de perfil ciudadano.

El comité indicó que sólo 13 cumplieron con el total de los requisitos marcados en el proceso para pasar a la segunda etapa y, de ellos, 10 tienen relación directa con los partidos PAN, PRI y PRD, uno fue militante perredista y sólo dos tienen origen apartidista.

En conferencia de prensa, el comité organizador dio a conocer a quienes continuarán en el proceso interno del frente opositor: los panistas Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Gabriel Quadri, Jorge Luis Preciado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca e Ignacio Loyola.

De igual modo, siguen en la segunda etapa los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, así como el perredista Silvano Aureoles y el líder de la bancada del sol azteca en el Senado, Miguel Ángel Mancera (quien no está afiliado al partido), y se suman el experredista Jaime Enríquez Félix; el activista Israel Rivas, representante de los padres de niños con cáncer, y Sergio Iván Torres, presidente de la Red Nacional de Asociaciones Policiales.

[MISSING]binding.image.description

“Del día 4 al día 9 de julio, 33 personas interesadas, tanto militantes de algún partido político como ciudadanos de distintas regiones y distintas causas, después de revisar los documentos y ver cuáles de ellos se apegaban a los lineamientos, hemos aceptado el registro de 13 de ellos.

“Estamos listos para iniciar la primera etapa de este proceso, que convoca a todas y todos los ciudadanos mexicanos, de este modelo incluyente de participación”, dijo Teresa González Luna, quien forma parte del comité.

En el anuncio, mencionaron que el primer filtro se ha cumplido y este consistía en el registro. Ahora se dará paso al segundo filtro, que es cuando “las y los aspirantes deben registrar el apoyo de militantes, integrantes de la sociedad civil y simpatizantes a través de una plataforma habilitada por el mismo Frente Amplio por México”. El periodo de recolección de apoyos se realizará del 12 de julio al 5 de agosto.

En esa misma etapa (la segunda), los perfiles seleccionados participarán en un primer foro en el cual discutirán y analizarán su visión sobre México; esto, mientras los ciudadanos realizan su registro y dan su voto por el candidato de su elección, con el fin de que los 13 aspirantes logren las 150 mil firmas o “simpatías” que deben ser de al menos 17 estados de la República Mexicana.

Gráfico

Del 11 al 16 de agosto se levantará la primera encuesta, de la que saldrán tres ganadores. Con la terna ganadora, se realizarán cinco debates en cada una de las circunscripciones del país, de acuerdo con el siguiente calendario: 17 de agosto, en Tijuana; 19 de agosto, en Monterrey; 22 de agosto, en León; 24 de agosto, en Guadalajara, y 26 de agosto, en Mérida. Del 27 al 30 de agosto, se realizará una segunda encuesta, cuyos resultados se publicarán el 3 de septiembre, y de los resultados de los debates y de la encuesta surgirá quien conducirá la construcción del frente y que posteriormente se convertirá en el candidato presidencial del Frente Amplio por México.

Enrique de la Madrid, quien se mantiene como aspirante, al finalizar la conferencia dijo que él ya abrió su sitio en Internet en el cual personas voluntarias podrán registrarse para comenzar a recabar las 150 mil firmas que se requieren para continuar en el proceso interno de la oposición.

El exsecretario de Turismo federal hizo un llamado a los ciudadanos que están de acuerdo con su propuesta para que participen y compartan el sitio yoconenrique.mx con más ciudadanos.

Consultado también por La Razón, el vocero del grupo de padres de niños con cáncer, Israel Rivas, quien logró pasar a la segunda etapa como aspirante, dijo que fue una noticia muy importante para él y para un grupo tan vulnerable como el que representa.

Gráfico

“Mi motivación fue la historia por la que he pasado, lo que me ha llevado a registrarme en el proceso interno de oposición. El caso de mi hija, y de otros niños, es el caso de muchos mexicanos que queremos atención digna, no como la de Suiza, al menos digna; el desabasto de medicamentos que existe y el ver sufrir y morir a miles de niños con este tipo de enfermedades mortales fue mi motivante y ahora estamos listos para la colecta de firmas”, refirió.

Beatriz Paredes, senadora del PRI, dijo a este diario que solicitó a los dirigentes del comité realizar el método “más incluyente posible. Desde que decidí plantear mi aspiración para obtener la candidatura presidencial, motivada por la comprensión de que estamos atravesando un momento crucial en la historia de México, creo que no debemos complicar los procesos. Estoy confiada en que obtendré las firmas, porque sé sobre los procesos electorales, pero siempre es vital acercarse a la gente.

“Yo tengo la certeza de que, conociendo los plazos específicos, habré cubierto el número de firmas que se requieren; tengo la confianza de que, afortunadamente, hay un importante número de simpatizantes”, concluyó.