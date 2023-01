Oposición realiza "crítica ramplona" ante detención de Ovidio Guzmán, acusa AMLO

La oposición asume una crítica ramplona ante la detención de Ovidio Guzmán, al considerar que se actuó sólo por la visita del Presidente de Estados Unidos y representa una falta de respeto para quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente López Obrador dijo que para su administración fue doloroso que 10 soldados murieran durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán y luego controlar los desmanes organizados por miembros de la delincuencia organizada.

Además, lamentó que 19 miembros del crimen organizado hayan muerto en estos enfrentamientos, pues a pesar de que decidieron incurrir en conductas antisociales, son seres humanos.

Dijo que se entiende la actitud de la oposición y contrario a lo que pueden pensar, hasta benefician al gobierno, porque se convierten en sus propagandistas.

"Yo diría que hasta nos ayudan son como nuestros promotores porque no saben ser oposición como siempre estuvieron arriba, pertenecen a las cúpulas del poder político o económico y no saben cómo actuar porque no conocen los sentimientos del pueblo y sucede no solo en los opositores que son fifis o aspirantes a fifís, que nunca se han vinculado con el pueblo, o los intelectuales que ya sabemos cómo actúan"