Oposición reprocha que se minimice la protesta

Los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD defendieron la movilización que se llevó a cabo este domingo para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalide el Plan B de la Reforma Electoral.

Los políticos de oposición al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador también rebatieron las declaraciones que el mandatario emitió ayer por la mañana, en las que dijo que quienes participaron en la movilización “han defendido fraudes electorales y formado parte de la corrupción”.

El líder de Acción Nacional, Marko Cortés, acusó de autoritarismo al titular del Poder Ejecutivo, pues consideró que sus expresiones son un “ataque sistemático” y que sólo busca que su visión y aversión por los derechos humanos sean una “verdad única”.

“¡Basta ya de divisiones! El ataque sistemático de @lopezobrador_ contra millones de personas que defendemos la democracia, las libertades y al INE, revela su autoritarismo, su intención de imponer como verdad única su visión y su desprecio por los derechos humanos. #ElINENoSeToca”, escribió el panista en sus redes sociales.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, señaló que la movilización del domingo fue una muestra de que el “pueblo de México” se mantiene unido y que “no se va a dejar”, pues miles de ciudadanos salieron a las calles para hacer saber que “somos más los que queremos elecciones limpias y transparentes”.

Por su parte, el líder perredista, Jesús Zambrano Grijalva, mencionó que, además de la concentración en la capital, hubo 100 ciudades en las que la población se también se movilizó “en contra de las tentaciones autoritarias de querer imponer una dictadura impulsada desde Palacio Nacional”.

“Vamos a continuar así, les vamos a ganar el 2024; López Obrador está alejado de la realidad, está queriendo descalificar todo, porque le salieron mal las cuentas y pensó que la gente no iba a salir”, concluyó. A estos pronunciamientos se sumaron otros vertidos en el Senado, donde el PAN y el PRD reprocharon que el Presidente haya minimizado la movilización, razón por la cual lo acusaron de no saber contar.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, rechazó que sea cierto que López Obrador haya llenado 60 veces la plancha del Zócalo capitalino, como lo afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

Lamentó que, “de manera burda”, el titular del Ejecutivo haya minimizado la manifestación, pero aseguró que las imágenes registradas “son más fuertes que las mentiras de Palacio Nacional”.

“Ya sabemos que López Obrador no sabe contar, por eso no cuenta los 700 mil mexicanos muertos de más por el mal manejo de la pandemia; no sabe contar los 147 mil asesinatos en su Gobierno; no sabe contar los 3.8 millones de nuevos pobres que generó en estos primeros tres años en su pésima administración. Por supuesto, tampoco sabe contar los cientos de miles de mexicanos que ayer salimos de manera pacífica a manifestarnos”, dijo.

López Rabadán también pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaren la inconstitucionalidad del Plan B para que “nuestro voto no se toque antes de que sea demasiado tarde y desmantelen al Instituto Nacional Electoral”.

En el mismo sentido se expresó el senador del PRD, Juan Manuel Fócil, quien señaló que, contrario a lo afirmado por el Presidente López Obrador, miles de ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades del país, para respaldar al máximo tribunal del país.

“Queda en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puedan frenar esta embestida del Presidente contra la democracia y contra el Instituto Nacional Electoral, que ha sabido ser un órgano electoral autónomo, con calidad moral.

La gente le tiene confianza, más que a la Presidencia de la República, más que al Gobierno federal, al Instituto Nacional Electoral, así que de eso estamos hablando, de que una institución seria, reconocida, que le tiene confianza el pueblo, la quieren cancelar, la quieren descuartizar”, remarcó el senador.