Oposición respalda a manifestantes para bloquear Congreso hasta esta fecha

Diputados de oposición manifestaron su respaldo a los manifestantes que amagan con mantener tomadas las instalaciones de ambas cámaras del Congreso de la Unión hasta ser escuchados y se dé marcha atrás a los términos actuales en que está siendo aprobada la reforma al Poder Judicial.

Aunque el panista Federico Döring opinó que la Cámara baja no “merece” permanecer tomada y que esto obstaculice la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es algo que se debe evitar, apoyó la movilización que ven como respuesta al “atropello” de sus derechos.

“Si ellos están haciendo esto están haciendo eso es por la desesperación de una mayoría salinista que ni los ve ni los oye. Yo les entiendo, los respaldo y apoyo, lo que me preocupa muchísimo es escuchar voces que dicen que podrían permanecer ahí para tratar de obstaculizar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, lo cual es a todas luces algo que debemos evitar”, declaró.

Por ese motivo, pidió a Sheinbaum Pardo retomar el diálogo y no caer en lo que llamó una “trampa de un capricho, de un berrinche propio de un megalómano que tiene al país al borde de una crisis”, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, autor de la reforma.

Insistió en que el país tampoco “merece” que vaya a tener a la primera mujer presidenta sin los protocolos y ceremonias que amerita.

“Es un evento histórico y como tal debe desarrollarse en San Lázaro, en la Casa del Pueblo, el mismo pueblo al cual le cerraron las puertas y no quisieron escuchar los legisladores de Morena, de momento reitero que tienen todo mi respaldo y apoyo, porque no se les puede exigir prudencia a aquellos a quienes la mayoría de Morena no supieron escuchar… La toma de protesta de Claudia Sheinbaum ni ella ni México lo merece, que no llegue esta crisis provocada por el presidente y sus caprichos hasta el primero de octubre, son mis deseos sinceros, pero ellos tienen todo el derecho a estar ahí y nadie se los puede reclamar ni regatear, porque nadie tuvo la estatura en los órganos de gobierno, encabezados por Morena para abrirles un espacio político de diálogo”, dijo.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, consideró que este amago debe llamar la atención, principalmente de la presidenta electa.

“Me parece innecesario que a la primera presidenta mujer de México que va a pasar a la historia le estén generando un ambiente de caos, cuando pudiera pasar (la reforma). ¿Cuál es la urgencia de poder votar esta iniciativa, si puede estar en octubre, noviembre, diciembre e inclusive dar el verdadero reconocimiento de una verdadera reforma al Poder Judicial hecha por la primera presidenta de México”, declaró.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, coincidió con que los jueces, los ministros y magistrados, así como estudiantes, juristas y especialistas están en el derecho de expresarse para ser escuchados.

“Ellos pueden estar tomando las afueras de las Cámaras de Diputados y Senadores, pero nadie se alarme la solución es fácil que el gobierno los atienda, que Morena frene está masacre a la democracia, que reflexiones sobre lo que está aconteciendo, que atienda las ideas, que procure reunirse con buenos juristas para que podamos tener un buen sistema de justicia, no lo que hoy se pretende”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT